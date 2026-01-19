Jordana relata assédio de Pedro; veja reações dentro e fora da casa

O momento mais importante desse domingo, 18, se deu diante do assédio de Pedro contra Jordana, que resultou na desistência do curitibano, deixando a casa confusa momentos antes da votação ao vivo. / Crédito: Reprodução/Globoplay

Resumo Jordana relata assédio dentro da casa



Pedro admite tentativa de beijo e desiste do BBB 26



Comoção e cobranças do público nas redes sociais criticam atitude de Pedro



Posicionamento da produção durante o programa ao vivo não informou se o caso será tratado como crime fora do âmbito do programa A participação de Jordana no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi profundamente impactada após ter sido vítima de assédio na casa nesse domingo, 18. Em desabafo com aliados, a sister afirmou que a situação marcou sua história no reality e que o episódio será lembrado sempre que falar sobre o programa.

“É meu sonho estar aqui e ele manchou”, disse Jordana, emocionada, ao comentar que o ocorrido mudou completamente sua experiência no confinamento. O relato gerou apoio imediato de outros participantes e ampliou a tensão dentro da casa.