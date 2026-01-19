Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jordana relata assédio de Pedro; veja reações dentro e fora da casa

Denúncia levou à desistência de Pedro gerou forte reação na casa e provocou comoção nas redes sociais, com pedidos de investigação. Polícia abre inquérito
Jordana relata assédio dentro da casa

Pedro admite tentativa de beijo e desiste do BBB 26

Comoção e cobranças do público nas redes sociais criticam atitude de Pedro

Posicionamento da produção durante o programa ao vivo não informou se o caso será tratado como crime fora do âmbito do programa

A participação de Jordana no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi profundamente impactada após ter sido vítima de assédio na casa nesse domingo, 18. Em desabafo com aliados, a sister afirmou que a situação marcou sua história no reality e que o episódio será lembrado sempre que falar sobre o programa.

“É meu sonho estar aqui e ele manchou”, disse Jordana, emocionada, ao comentar que o ocorrido mudou completamente sua experiência no confinamento. O relato gerou apoio imediato de outros participantes e ampliou a tensão dentro da casa.

Nesta segunda-feira, 19, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se Pedro Henrique cometeu importunação sexual contra Jordana no BBB 26.

BBB 26: o que motivou a desistência de Pedro

Jordana contou aos colegas que Pedro tentou beijá-la sem consentimento. Segundo o relato, o participante a segurou pelo pescoço dentro da despensa enquanto tentava forçar uma aproximação física, o que a deixou em choque.

Após a conversa com Breno e Paulo Augusto, Jordana foi orientada a procurar a produção do programa para formalizar a denúncia.

Antes que isso acontecesse, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o BBB 26 ainda na noite de domingo, 18.

BBB 26: confissão exibida ao vivo e fala de Tadeu Schmidt

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt confirmou oficialmente a saída de Pedro e exibiu imagens do confessionário. No vídeo, o ex-brother admite que interpretou mal a situação e tentou beijar Jordana sem que houvesse consentimento.

“Entendi errado. Achei que ela tinha dado moral”, afirmou Pedro.

Após a exibição das imagens, Tadeu ressaltou que Jordana recebeu acolhimento da produção e que todas as medidas foram tomadas para garantir o bem-estar da participante.

BBB 26: reações dos participantes sobre o caso de assédio

A desistência repentina causou impacto imediato entre os confinados. Juliano Floss afirmou que a situação já havia ultrapassado qualquer limite aceitável dentro do jogo.

Jonas Sulzbach foi direto ao comentar que, ao apertar o botão, Pedro automaticamente deixou de competir.

O clima na casa ficou ainda mais tenso, com os participantes refletindo sobre limites, respeito e convivência no reality.

O episódio passou a influenciar conversas, alianças e a percepção do público sobre o andamento do jogo.

Web reage e pede responsabilização fora do reality

Fora da casa, a repercussão foi intensa. O nome de Pedro rapidamente entrou nos assuntos mais comentados das redes sociais. Internautas manifestaram revolta, cobraram investigação e chegaram a pedir prisão do ex-participante, caso a denúncia seja confirmada.

Comentários criticaram duramente a atitude de Pedro, destacando o fato de ele ter esposa grávida fora do programa. Muitos afirmaram que a desistência foi uma tentativa de evitar expulsão e responsabilização maior dentro do BBB 26.

Caso de assédio no BBB 26 segue em debate entre o público

Até o momento, a TV Globo não informou se o caso será tratado como crime fora do âmbito do programa. Ainda assim, a situação segue sendo amplamente debatida nas redes sociais e entre fãs do reality, levantando discussões sobre consentimento e limites no entretenimento.

Para Jordana, o episódio deixou uma marca profunda, mas também gerou uma onda de solidariedade.

O público aguarda possíveis desdobramentos e posicionamentos oficiais após a saída definitiva de Pedro do BBB 26.

