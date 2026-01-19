Jordana relata assédio de Pedro; veja reações dentro e fora da casa

Jordana relata assédio de Pedro; veja reações dentro e fora da casaDenúncia levou à desistência de Pedro gerou forte reação na casa e provocou comoção nas redes sociais, com pedidos de investigação. Polícia abre inquérito
Resumo
Pedro admite tentativa de beijo e desiste do BBB 26
Comoção e cobranças do público nas redes sociais criticam atitude de Pedro
Posicionamento da produção durante o programa ao vivo não informou se o caso será tratado como crime fora do âmbito do programa
A participação de Jordana no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi profundamente impactada após ter sido vítima de assédio na casa nesse domingo, 18. Em desabafo com aliados, a sister afirmou que a situação marcou sua história no reality e que o episódio será lembrado sempre que falar sobre o programa.
“É meu sonho estar aqui e ele manchou”, disse Jordana, emocionada, ao comentar que o ocorrido mudou completamente sua experiência no confinamento. O relato gerou apoio imediato de outros participantes e ampliou a tensão dentro da casa.
Nesta segunda-feira, 19, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se Pedro Henrique cometeu importunação sexual contra Jordana no BBB 26.
BBB 26: o que motivou a desistência de Pedro
Jordana contou aos colegas que Pedro tentou beijá-la sem consentimento. Segundo o relato, o participante a segurou pelo pescoço dentro da despensa enquanto tentava forçar uma aproximação física, o que a deixou em choque.
Após a conversa com Breno e Paulo Augusto, Jordana foi orientada a procurar a produção do programa para formalizar a denúncia.
Antes que isso acontecesse, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o BBB 26 ainda na noite de domingo, 18.
Momento em que Pedro tenta beijar Jordana à força. #BBB26 pic.twitter.com/mXLtNNCdgi— SB (@SeriesBrasil) January 19, 2026
BBB 26: confissão exibida ao vivo e fala de Tadeu Schmidt
Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt confirmou oficialmente a saída de Pedro e exibiu imagens do confessionário. No vídeo, o ex-brother admite que interpretou mal a situação e tentou beijar Jordana sem que houvesse consentimento.
“Entendi errado. Achei que ela tinha dado moral”, afirmou Pedro.
Após a exibição das imagens, Tadeu ressaltou que Jordana recebeu acolhimento da produção e que todas as medidas foram tomadas para garantir o bem-estar da participante.
Pedro falando sobre o assédio que cometeu dentro do #BBB26 pic.twitter.com/v2tPqY2P1g— Tracklist (@tracklist) January 19, 2026
BBB 26: reações dos participantes sobre o caso de assédio
A desistência repentina causou impacto imediato entre os confinados. Juliano Floss afirmou que a situação já havia ultrapassado qualquer limite aceitável dentro do jogo.
Jonas Sulzbach foi direto ao comentar que, ao apertar o botão, Pedro automaticamente deixou de competir.
O clima na casa ficou ainda mais tenso, com os participantes refletindo sobre limites, respeito e convivência no reality.
O episódio passou a influenciar conversas, alianças e a percepção do público sobre o andamento do jogo.
Web reage e pede responsabilização fora do reality
Fora da casa, a repercussão foi intensa. O nome de Pedro rapidamente entrou nos assuntos mais comentados das redes sociais. Internautas manifestaram revolta, cobraram investigação e chegaram a pedir prisão do ex-participante, caso a denúncia seja confirmada.
Comentários criticaram duramente a atitude de Pedro, destacando o fato de ele ter esposa grávida fora do programa. Muitos afirmaram que a desistência foi uma tentativa de evitar expulsão e responsabilização maior dentro do BBB 26.
Caso de assédio no BBB 26 segue em debate entre o público
Até o momento, a TV Globo não informou se o caso será tratado como crime fora do âmbito do programa. Ainda assim, a situação segue sendo amplamente debatida nas redes sociais e entre fãs do reality, levantando discussões sobre consentimento e limites no entretenimento.
Para Jordana, o episódio deixou uma marca profunda, mas também gerou uma onda de solidariedade.
O público aguarda possíveis desdobramentos e posicionamentos oficiais após a saída definitiva de Pedro do BBB 26.