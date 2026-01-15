BBB 26: Henri Castelli sai do reality após orientação médica

Henri Castelli estava entre os participante do Camarote do BBB 26 / Crédito: Léo Rosario/Globo/Divulgação

Henri Castelli deixou o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) por recomendação médica. A decisão aconteceu após o ator sofrer um segundo episódio de convulsão dentro da casa, poucas horas depois de ter sido atendido durante a Prova do Líder. A saída do participante do grupo camarote foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa desta quarta-feira, 14.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", Tadeu ressaltou. Durante a ocasião, o apresentador reforçou que os participantes passam por uma série de exames antes de entrar na casa e destacou que o reality conta com suporte médico 24 horas. "Todo mundo que vai entrar no BBB passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, a gente tem uma UTI móvel a postos 24 horas por dia, pra atender qualquer necessidade dos participantes. Fica aqui um grande abraço pro Henri e bora seguir em frente", concluiu.