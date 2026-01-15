BBB 26: Henri Castelli sai do reality após orientação médica

BBB 26: Henri Castelli deixa o reality após orientação médicaApós os dois episódios convulsivos nesta quarta-feira, 14, Henri Castelli recebeu orientações médicas para deixar o programa. O ator segue internado em observação
Henri Castelli deixou o Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) por recomendação médica. A decisão aconteceu após o ator sofrer um segundo episódio de convulsão dentro da casa, poucas horas depois de ter sido atendido durante a Prova do Líder.
A saída do participante do grupo camarote foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa desta quarta-feira, 14.
LEIA MAIS | Queridômetro do BBB 26: veja como foi a estreia da dinâmica
"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", Tadeu ressaltou.
Durante a ocasião, o apresentador reforçou que os participantes passam por uma série de exames antes de entrar na casa e destacou que o reality conta com suporte médico 24 horas.
"Todo mundo que vai entrar no BBB passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, a gente tem uma UTI móvel a postos 24 horas por dia, pra atender qualquer necessidade dos participantes. Fica aqui um grande abraço pro Henri e bora seguir em frente", concluiu.
Após a publicação do trecho do pronunciamento feito no programa, o ator agradeceu nos comentários da publicação. "Gratidão por todo o carinho", registrou.
Henri Castelli sai do BBB: O que aconteceu?
Durante a primeira Prova do Líder do BBB 26, Henri Castelli caiu na piscina de bolinhas após apresentar sinais de mal-estar, interrompendo momentaneamente a competição.
O ator participava da prova quando passou mal e caiu da plataforma direto na piscina de bolinhas. Logo após a queda, Henri começou a convulsionar, e os participantes acionaram a produção do programa em busca de ajuda.
Leia mais
Após o suporte médico e exames, Henri Castelli retornou a casa. Poucas horas depois de ter sido atendido ele sofreu um segundo episódio de convulsão.
A situação mobilizou a produção do reality, interrompeu atividades dos participantes e levantou preocupações sobre o estado de saúde do ator.
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente