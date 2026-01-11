BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por região

Participantes das Casas de Vidro são divididos por região e disputam vagas no BBB 26 / Crédito: Reprodução Globo/Gshow

O público decidiu e a Casa de Vidro cumpriu mais uma vez o papel de porta de entrada para o Big Brother Brasil 26. Após um final de semana de convivência sob os olhares dos espectadores, a votação nacional definiu os 10 participantes, dois de cada região do Brasil, que garantiram vaga definitiva no reality show da TV Globo.

Veja abaixo quais são os participantes das Casas de Vidro que venceram a disputa para entrar como Pipoca no programa. Região Nordeste: os escolhidos da Casa de Vidro

Maxiane

Idade: 32 anos

Cidade/estado: Nazaré da Mata, Pernambuco Professora de História e influenciadora pernambucana, aposta na comunicação direta e na própria trajetória para conquistar o público, com foco total no prêmio do BBB 26.

Marcelo

Idade: 31 anos

Cidade/estado: Currais Novos, Rio Grande do Norte Médico potiguar formado no exterior, aposta no carisma, na persuasão e na estratégia como trunfos para entrar no reality e viver com mais liberdade a juventude. >>Siga o canal "Famosos, TV e Realities" no WhatsApp

Região Norte: os escolhidos da Casa de Vidro

Marciele

Idade: 32 anos

Cidade/estado: Juruti, Pará Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, de origem indígena, leva para o BBB a representatividade dos povos da Amazônia. Brígido

Idade: 34 anos

Cidade/estado: Manaus, Amazonas