BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por região

Votação do público definiu dois participantes de cada região do País para integrar o elenco do Big Brother Brasil 26
Autor Luciana Cartaxo
O público decidiu e a Casa de Vidro cumpriu mais uma vez o papel de porta de entrada para o Big Brother Brasil 26.

Após um final de semana de convivência sob os olhares dos espectadores, a votação nacional definiu os 10 participantes, dois de cada região do Brasil, que garantiram vaga definitiva no reality show da TV Globo.

Veja abaixo quais são os participantes das Casas de Vidro que venceram a disputa para entrar como Pipoca no programa.

Região Nordeste: os escolhidos da Casa de Vidro

Maxiane 

Idade: 32 anos 
Cidade/estado: Nazaré da Mata, Pernambuco 

Professora de História e influenciadora pernambucana, aposta na comunicação direta e na própria trajetória para conquistar o público, com foco total no prêmio do BBB 26. 

Marcelo

Idade: 31 anos
Cidade/estado: Currais Novos, Rio Grande do Norte

Médico potiguar formado no exterior, aposta no carisma, na persuasão e na estratégia como trunfos para entrar no reality e viver com mais liberdade a juventude.

Região Norte: os escolhidos da Casa de Vidro

Marciele

Idade: 32 anos
Cidade/estado: Juruti, Pará

Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, de origem indígena, leva para o BBB a representatividade dos povos da Amazônia.

Brígido 

Idade: 34 anos 
Cidade/estado: Manaus, Amazonas 

Diretor de escola fundada pela família, tem trajetória ligada à educação e à religião, com perfil disciplinado. 

Região Centro-Oeste: os escolhidos da Casa de Vidro

Jordana

Idade: 29 anos
Cidade/estado: Brasília, Distrito Federal

Adepta do tarô, já investiu alto em procedimentos estéticos e aposta na personalidade intensa para conquistar o público.

Paulo Augusto

Idade: 21 anos 
Cidade/estado: Inhumas, Goiás

Entrou cedo na faculdade de Medicina Veterinária e vive no sítio da família, onde cuida de animais. Destaca disciplina e foco. 

Região Sudeste: os escolhidos da Casa de Vidro

Milena

Idade: 26 anos
Cidade/estado: Itambacuri, Minas Gerais

Conhecida como “Tia Milena”, trabalha com recreação infantil e projetos com crianças. Ganhou destaque pela história de superação e curiosidades pessoais.

Marcel 

Idade: 35 anos
Cidade/estado: Catanduva, São Paulo

Começou a trabalhar ainda na adolescência e é visto pela família como um “milagre”. Leva para o jogo uma história marcada por resiliência.

Região Sul: os escolhidos da Casa de Vidro

Samira 

Idade: 25 anos
Cidade/estado: Butiá, Rio Grande do Sul

Jovem que fala abertamente sobre dificuldades financeiras e conflitos familiares, diz não ter medo de se expor.

Pedro 

Idade: 22 anos
Cidade/estado: Curitiba, Paraná

Vendedor ambulante, já pensou em seguir carreira religiosa e chama atenção pelo visual e pela franqueza.

BBB 26: estreia e atualizações do programa

O Big Brother Brasil 26 tem estreia prevista para segunda-feira, 12, na TV Globo, com transmissão diária  e cobertura completa no Globoplay e no gshow.

A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela Globo.

