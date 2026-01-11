BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por região

BBB 26: Quem entrou pela Casa de Vidro? Veja os escolhidos por regiãoVotação do público definiu dois participantes de cada região do País para integrar o elenco do Big Brother Brasil 26
O público decidiu e a Casa de Vidro cumpriu mais uma vez o papel de porta de entrada para o Big Brother Brasil 26.
Após um final de semana de convivência sob os olhares dos espectadores, a votação nacional definiu os 10 participantes, dois de cada região do Brasil, que garantiram vaga definitiva no reality show da TV Globo.
Veja abaixo quais são os participantes das Casas de Vidro que venceram a disputa para entrar como Pipoca no programa.
Região Nordeste: os escolhidos da Casa de Vidro
Maxiane
Idade: 32 anos
Cidade/estado: Nazaré da Mata, Pernambuco
Professora de História e influenciadora pernambucana, aposta na comunicação direta e na própria trajetória para conquistar o público, com foco total no prêmio do BBB 26.
Marcelo
Idade: 31 anos
Cidade/estado: Currais Novos, Rio Grande do Norte
Médico potiguar formado no exterior, aposta no carisma, na persuasão e na estratégia como trunfos para entrar no reality e viver com mais liberdade a juventude.
Região Norte: os escolhidos da Casa de Vidro
Marciele
Idade: 32 anos
Cidade/estado: Juruti, Pará
Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, de origem indígena, leva para o BBB a representatividade dos povos da Amazônia.
Brígido
Idade: 34 anos
Cidade/estado: Manaus, Amazonas
Diretor de escola fundada pela família, tem trajetória ligada à educação e à religião, com perfil disciplinado.
Região Centro-Oeste: os escolhidos da Casa de Vidro
Jordana
Idade: 29 anos
Cidade/estado: Brasília, Distrito Federal
Adepta do tarô, já investiu alto em procedimentos estéticos e aposta na personalidade intensa para conquistar o público.
Paulo Augusto
Idade: 21 anos
Cidade/estado: Inhumas, Goiás
Entrou cedo na faculdade de Medicina Veterinária e vive no sítio da família, onde cuida de animais. Destaca disciplina e foco.
Região Sudeste: os escolhidos da Casa de Vidro
Milena
Idade: 26 anos
Cidade/estado: Itambacuri, Minas Gerais
Conhecida como “Tia Milena”, trabalha com recreação infantil e projetos com crianças. Ganhou destaque pela história de superação e curiosidades pessoais.
Marcel
Idade: 35 anos
Cidade/estado: Catanduva, São Paulo
Começou a trabalhar ainda na adolescência e é visto pela família como um “milagre”. Leva para o jogo uma história marcada por resiliência.
Região Sul: os escolhidos da Casa de Vidro
Samira
Idade: 25 anos
Cidade/estado: Butiá, Rio Grande do Sul
Jovem que fala abertamente sobre dificuldades financeiras e conflitos familiares, diz não ter medo de se expor.
Pedro
Idade: 22 anos
Cidade/estado: Curitiba, Paraná
Vendedor ambulante, já pensou em seguir carreira religiosa e chama atenção pelo visual e pela franqueza.
BBB 26: estreia e atualizações do programa
O Big Brother Brasil 26 tem estreia prevista para segunda-feira, 12, na TV Globo, com transmissão diária e cobertura completa no Globoplay e no gshow.
A nova edição mantém o prêmio de R$ 3 milhões e promete atualizações nas dinâmicas do jogo, além de maior integração com o público nas plataformas digitais, conforme informações divulgadas pela Globo.