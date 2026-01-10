Casa de Vidro BBB 26: quem são os participantes do Nordeste

BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro região NordesteCandidatos dos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Bahia disputam 2 vagas do Big Brother Brasil 26 (BBB 26); conheça os participantes
Mais uma edição do Big Brother Brasil (BBB) começa nesta segunda-feira, 12 de janeiro, com três grupos de participantes: os Camarotes - famosos como atores, cantores e influenciadores -, Veteranos - participantes de outras edições que entrarão na Casa -, e Pipocas - anônimos, escolhidos pelo público.
Este ano, a escolha dos Pipocas ocorre entre os participantes da Casa de Vidro, espalhados pelas cinco regiões do País.
Dentre os quatro candidatos, os espectadores escolherão um homem e uma mulher para entrar na Casa. Conheça os participantes da Casa de Vidro região Nordeste.
Casa de Vidro do BBB 26 região Nordeste: conheça Maxiane
Maxiane, 32, é natural de Nazaré da Mata e vive em Carpina, Pernambuco. Foi criada com os avós maternos, os pais e o irmão, afirmando que a presença dos pais tornou a infância “maravilhosa” mesmo com problemas financeiros.
A professora e influenciadora digital revelou as qualidades que a destacarão no BBB 26: “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”.
Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. Chegou à carreira de influenciadora após se decepcionar com a remuneração de professora da rede pública.
Por que Maxiane quer estar no BBB 26?
Maxiane se inscreveu no reality tendo o prêmio como objetivo principal, mas afirma que vê a experiência como “uma oportunidade de se conhecer e testar seus limites”.
“Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”, revelou em sua chamada, que foi ao ar na Globo na tarde desta sexta-feira, 9.
Ainda, ela assume ser “performática” e não ter medo de ser cancelada.
Quem é Leandro
Nascido em Salvador, o produtor cultural Leandro, 42, vive atualmente em Itapuã, Bahia. Foi criado pela avó e cresceu com os dois irmãos.
Sua vida foi marcada pelo trabalho desde cedo. Na infância, vendeu picolé, raspou cana, limpou casas e vendeu amendoim na feira para ajudar a família. Na juventude, viveu um período nas ruas.
A veia artística também foi aflorada na infância e aos 8 anos já demonstrava muita sensibilidade, o que levou a se formar Artes Cênicas e Música na Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma.
Mas hoje a música não é motivo de orgulho para Leandro, que se define como um “artista frustrado”, já que o sonho de viver como artista nunca se realizou como imaginava nem lhe deu o retorno financeiro esperado.
Ao falar dos sonhos, o arte-educador cita que, por causa dessas experiências, não costuma sair para se divertir, tem “um grito preso na garganta” e que precisa, urgentemente, ser feliz.
Por que Leandro quer estar no BBB 26?
Ser organizado, corajoso e apaixonado pela vida são qualidades que estarão presentes no jogo, segundo Leandro. Com o BBB, quer dar à filha de 11 anos as oportunidades que ele não teve.
Acredita que sua trajetória, estratégia e seu olhar atento podem levá-lo longe.
Leia mais
Quem é Rafaella
A terapeuta ocupacional Rafaella é natural de Maceió, cidade onde mora até hoje, trabalhando com crianças no espectro autista, atendendo a famílias que não conseguem acesso ao tratamento.
Aos 29 anos, se define como “falante, ousada e cheia de energia”. Já atuou como técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica e está concluindo a faculdade de Medicina Veterinária.
Em meio aos extensos deslocamentos, produz conteúdo para a internet dentro de ônibus e mostra momentos do dia a dia, cafés da manhã compartilhados e até festas de aniversário no coletivo. “Eu sou do povão”, descreve-se.
Rafaella afirma ser impulsiva, intensa e sincera: “Eu aprendi a valorizar a minha vida porque sei que esse tempo é curto e passageiro”.
Por que Rafaella quer estar no BBB 26?
A alagoana vê o BBB como um grande desafio pessoal e uma oportunidade para mudar de vida. Com o grande prêmio, sonha em ter independência, casar e dar condições melhores para sua família.
E adianta que vai rebater tudo o que for preciso, sem medo de se posicionar para conquistá-lo.
Quem é Marcelo
O potiguar Marcelo também é um dos participantes da Casa de Vidro no Nordeste. Aos 31 anos, ele é médico e vive em Currais Novos, a 186 quilômetros de Natal.
Na adolescência, ele iniciou o curso de Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina. Para se manter no país, vendeu trufas, cortou cabelos e trabalhou como modelo.
Recentemente, voltou para a cidade natal, onde trabalha no sistema público de saúde. “Tenho que ralar para dar conta de tudo”, ele diz sobre ser o alicerce emocional e financeiro de sua família.
Por que Marcelo quer estar no BBB 26?
Marcelo afirma que quer mostrar sua luta e resistência para “sair de baixo” e se reerguer. A possibilidade de entrar no ‘BBB 26’ está relacionada a um desejo: “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”
No Jogo, garante que é um competidor nato, persuasivo e estrategista. Ama aparecer e detesta quem tenta apagar seu brilho.
“Eu tenho carisma, tenho espontaneidade e falo tudo o que vem na cara”, reforça ele, que diz ainda ter argumento com o público. Mas reforça que não é fácil conviver com ele, já que gosta de mandar, achar que está sempre certo e ser debochado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente