BBB 26: tudo o que aconteceu na madrugada e você não viu

Na madrugada desta quarta-feira, 14, a primeira Prova do Líder seguiu em resistência; teve discussões, desistências, eliminações e movimentou também o Quarto Branco, que já ultrapassa 30 horas de duração. / Crédito: Reprodução/Globo

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entrou de vez em clima de jogo durante a madrugada. Enquanto a Prova do Líder avançava com tensão e desgaste físico, os confinados protagonizaram conflitos, reflexões pessoais e momentos de emoção dentro e fora da casa principal. Entre os destaques da noite estiveram a discussão entre Milena e Sol Vega, novos eliminados da disputa pela liderança e os desdobramentos do Quarto Branco, que segue definindo duas vagas para o grupo Pipoca.

A seguir, veja quais foram os destaques da madrugada desta quarta-feira, 14:

BBB 26: Milena e Sol Vega protagonizam briga na Prova do Líder A primeira grande discussão da temporada aconteceu durante a Prova do Líder. Milena e Sol Vega bateram boca após um desentendimento envolvendo os emojis do Queridômetro. A pipoca reclamou de ter recebido o emoji de “planta” da veterana, que afirmou não conhecer o significado negativo do símbolo. O clima esquentou à medida que as duas elevaram o tom. Milena questionou como alguém entra no programa sem saber o significado dos emojis, enquanto Sol respondeu que a sister estava procurando briga.

Em meio à troca de acusações, Milena disse “late mais alto”, e Sol rebateu afirmando ter orgulho de ser “cachorra” e de sua trajetória no reality.

BBB 26: Sol comenta discussão e diz que perdeu a paciência Após deixar a Prova do Líder, Sol comentou o embate com Milena em conversa com Juliano Floss e Paulo Augusto. A veterana avaliou que a sister acreditou que ela não reagiria por aparentar tranquilidade dentro da casa. Sol afirmou que costuma ser calma, mas reconheceu que perde a paciência quando se sente provocada. Segundo ela, o embate marcou um limite em sua postura no jogo e mostrou que não pretende abaixar a cabeça diante de conflitos.