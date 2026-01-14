Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: tudo o que aconteceu na madrugada e você não viu

BBB 26: tudo o que aconteceu na madrugada e você não viu

Brigas na Prova do Líder, desabafos emocionantes e resistência no Quarto Branco marcaram a madrugada intensa do reality. Saiba tudo sobre as últimas novidades do reality
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entrou de vez em clima de jogo durante a madrugada. Enquanto a Prova do Líder avançava com tensão e desgaste físico, os confinados protagonizaram conflitos, reflexões pessoais e momentos de emoção dentro e fora da casa principal.

Entre os destaques da noite estiveram a discussão entre Milena e Sol Vega, novos eliminados da disputa pela liderança e os desdobramentos do Quarto Branco, que segue definindo duas vagas para o grupo Pipoca.

A seguir, veja quais foram os destaques da madrugada desta quarta-feira, 14:

BBB 26: Milena e Sol Vega protagonizam briga na Prova do Líder

A primeira grande discussão da temporada aconteceu durante a Prova do Líder. Milena e Sol Vega bateram boca após um desentendimento envolvendo os emojis do Queridômetro.

A pipoca reclamou de ter recebido o emoji de “planta” da veterana, que afirmou não conhecer o significado negativo do símbolo.

O clima esquentou à medida que as duas elevaram o tom. Milena questionou como alguém entra no programa sem saber o significado dos emojis, enquanto Sol respondeu que a sister estava procurando briga.

Em meio à troca de acusações, Milena disse “late mais alto”, e Sol rebateu afirmando ter orgulho de ser “cachorra” e de sua trajetória no reality.

BBB 26: Sol comenta discussão e diz que perdeu a paciência

Após deixar a Prova do Líder, Sol comentou o embate com Milena em conversa com Juliano Floss e Paulo Augusto. A veterana avaliou que a sister acreditou que ela não reagiria por aparentar tranquilidade dentro da casa.

Sol afirmou que costuma ser calma, mas reconheceu que perde a paciência quando se sente provocada. Segundo ela, o embate marcou um limite em sua postura no jogo e mostrou que não pretende abaixar a cabeça diante de conflitos.

Leia mais

BBB 26: Milena desabafa sobre passado como trabalhadora doméstica

Na manhã desta quarta-feira, 14, Milena teve um momento de vulnerabilidade ao conversar com Ana Paula Renault e Samira. A sister falou sobre sua trajetória profissional como empregada doméstica e babá, destacando que não está acostumada a ser servida.

Ela explicou que assume naturalmente a limpeza da casa porque isso a tranquiliza e faz parte de sua rotina de vida. Milena reforçou que não age para agradar ou se mostrar, mas porque o hábito a ajuda a se concentrar e se sentir bem no confinamento.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

BBB 26: Quarto Branco completa mais de 30 horas de confinamento

Enquanto a Prova do Líder avançava, o Quarto Branco completou 30 horas de duração com oito candidatos ainda na disputa por duas vagas no BBB 26. Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão vermelho e desistir da dinâmica.

Os confinados enfrentam frio intenso, desgaste físico e emocional. Elisa afirmou que “só sai de ambulância”, enquanto Matheus refletiu sobre seu temperamento.

Ricardo declarou que pretende mostrar que o jogo vai além de brigas. Gabriela chegou a passar mal, sendo amparada pelos colegas em uma roda de apoio.

Leia mais

BBB 26: Prova do Líder segue com eliminações e desistências

A primeira Prova do Líder do BBB 26 é de resistência e começou na noite de terça-feira, 13. Durante a madrugada, Jordana Morais venceu uma rodada eliminatória e escolheu eliminar Juliano Floss, que se tornou o terceiro eliminado da disputa após 13 rodadas.

Juliano deixou a prova afirmando que pretende mirar em Jordana no primeiro Paredão. Ao longo da madrugada, outros participantes também deixaram a competição, seja por eliminação direta ou por desistência devido ao desgaste físico.

Desistentes e eliminados da Prova do Líder do BBB 26:

  • Ana Paula Renault
  • Brigido Neto
  • Juliano Floss
  • Pedro Espindola
  • Solange Couto
  • Samira Said
  • Paulo Augusto
  • Aline Campos
  • Milena Lages
  • Marcelo Araujo
  • Sol Vega
  • Maxiane Rodrigues
  • Jordana
  • Henri Castelli

Até a manhã desta quarta-feira, 14, oito participantes continuavam na disputa pela liderança.

BBB 26: quem segue na disputa pela liderança

Seguem na Prova do Líder Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele da Silva, Edílson Capetinha, Breno Corã, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. A disputa reúne representantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos.

A liderança desta semana é considerada estratégica, pois influencia diretamente as primeiras alianças e a formação do Paredão inicial da temporada.

Leia mais

Dinâmica da primeira semana do BBB 26

A primeira semana do BBB 26 promete fortes emoções. Na quinta-feira, 15, o Big Fone toca pela primeira vez.

Na sexta, o líder coloca cinco participantes na mira. No sábado, o público conhece os imunizados pelo Anjo. Já no domingo, acontece a formação do primeiro Paredão triplo da temporada.

A liderança conquistada nesta prova será fundamental para definir os rumos iniciais do jogo e as primeiras alianças dentro da casa.

BBB 26: como assistir ao vivo

De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.

Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:

  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
  • "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
  • "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.

Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.

No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.

Passo a passo para criar conta no Globoplay

  1. Acesse o navegador minhaconta.globo.com

  2. Entre com a sua conta Google ou Facebook

  3. Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta

  4. Informe seus dados  

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar