BBB 26: tudo o que aconteceu na madrugada e você não viu

BBB 26: tudo o que aconteceu na madrugada e você não viuBrigas na Prova do Líder, desabafos emocionantes e resistência no Quarto Branco marcaram a madrugada intensa do reality. Saiba tudo sobre as últimas novidades do reality
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entrou de vez em clima de jogo durante a madrugada. Enquanto a Prova do Líder avançava com tensão e desgaste físico, os confinados protagonizaram conflitos, reflexões pessoais e momentos de emoção dentro e fora da casa principal.
Entre os destaques da noite estiveram a discussão entre Milena e Sol Vega, novos eliminados da disputa pela liderança e os desdobramentos do Quarto Branco, que segue definindo duas vagas para o grupo Pipoca.
A seguir, veja quais foram os destaques da madrugada desta quarta-feira, 14:
BBB 26: Milena e Sol Vega protagonizam briga na Prova do Líder
A primeira grande discussão da temporada aconteceu durante a Prova do Líder. Milena e Sol Vega bateram boca após um desentendimento envolvendo os emojis do Queridômetro.
A pipoca reclamou de ter recebido o emoji de “planta” da veterana, que afirmou não conhecer o significado negativo do símbolo.
O clima esquentou à medida que as duas elevaram o tom. Milena questionou como alguém entra no programa sem saber o significado dos emojis, enquanto Sol respondeu que a sister estava procurando briga.
Em meio à troca de acusações, Milena disse “late mais alto”, e Sol rebateu afirmando ter orgulho de ser “cachorra” e de sua trajetória no reality.
BBB 26: Sol comenta discussão e diz que perdeu a paciência
Após deixar a Prova do Líder, Sol comentou o embate com Milena em conversa com Juliano Floss e Paulo Augusto. A veterana avaliou que a sister acreditou que ela não reagiria por aparentar tranquilidade dentro da casa.
Sol afirmou que costuma ser calma, mas reconheceu que perde a paciência quando se sente provocada. Segundo ela, o embate marcou um limite em sua postura no jogo e mostrou que não pretende abaixar a cabeça diante de conflitos.
BBB 26: Milena desabafa sobre passado como trabalhadora doméstica
Na manhã desta quarta-feira, 14, Milena teve um momento de vulnerabilidade ao conversar com Ana Paula Renault e Samira. A sister falou sobre sua trajetória profissional como empregada doméstica e babá, destacando que não está acostumada a ser servida.
Ela explicou que assume naturalmente a limpeza da casa porque isso a tranquiliza e faz parte de sua rotina de vida. Milena reforçou que não age para agradar ou se mostrar, mas porque o hábito a ajuda a se concentrar e se sentir bem no confinamento.
BBB 26: Quarto Branco completa mais de 30 horas de confinamento
Enquanto a Prova do Líder avançava, o Quarto Branco completou 30 horas de duração com oito candidatos ainda na disputa por duas vagas no BBB 26. Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão vermelho e desistir da dinâmica.
Os confinados enfrentam frio intenso, desgaste físico e emocional. Elisa afirmou que “só sai de ambulância”, enquanto Matheus refletiu sobre seu temperamento.
Ricardo declarou que pretende mostrar que o jogo vai além de brigas. Gabriela chegou a passar mal, sendo amparada pelos colegas em uma roda de apoio.
BBB 26: Prova do Líder segue com eliminações e desistências
A primeira Prova do Líder do BBB 26 é de resistência e começou na noite de terça-feira, 13. Durante a madrugada, Jordana Morais venceu uma rodada eliminatória e escolheu eliminar Juliano Floss, que se tornou o terceiro eliminado da disputa após 13 rodadas.
Juliano deixou a prova afirmando que pretende mirar em Jordana no primeiro Paredão. Ao longo da madrugada, outros participantes também deixaram a competição, seja por eliminação direta ou por desistência devido ao desgaste físico.
Desistentes e eliminados da Prova do Líder do BBB 26:
- Ana Paula Renault
- Brigido Neto
- Juliano Floss
- Pedro Espindola
- Solange Couto
- Samira Said
- Paulo Augusto
- Aline Campos
- Milena Lages
- Marcelo Araujo
- Sol Vega
- Maxiane Rodrigues
- Jordana
- Henri Castelli
Até a manhã desta quarta-feira, 14, oito participantes continuavam na disputa pela liderança.
BBB 26: quem segue na disputa pela liderança
Seguem na Prova do Líder Sarah Andrade, Babu Santana, Marciele da Silva, Edílson Capetinha, Breno Corã, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. A disputa reúne representantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos.
A liderança desta semana é considerada estratégica, pois influencia diretamente as primeiras alianças e a formação do Paredão inicial da temporada.
Dinâmica da primeira semana do BBB 26
A primeira semana do BBB 26 promete fortes emoções. Na quinta-feira, 15, o Big Fone toca pela primeira vez.
Na sexta, o líder coloca cinco participantes na mira. No sábado, o público conhece os imunizados pelo Anjo. Já no domingo, acontece a formação do primeiro Paredão triplo da temporada.
A liderança conquistada nesta prova será fundamental para definir os rumos iniciais do jogo e as primeiras alianças dentro da casa.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4