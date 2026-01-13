Renata Saldanha e Eva Pacheco lançam rifa solidária em prol da Edisca

FORTALEZA-CE BRASIL, 26.05.2025 Homenagem à Edisca na Alece (Foto Joao Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

Um gesto de retorno às origens marca a nova iniciativa de Renata Saldanha e Eva Pacheco. As ex-participantes do Big Brother Brasil 25 lançaram uma rifa solidária em prol da Edisca (Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente), com sorteio marcado para o dia 12 de fevereiro de 2026. A ação tem como objetivo arrecadar recursos para a instituição social que fez parte da formação das duas ainda na infância e adolescência.

Leia Também | Carnaval de Fortaleza 2026: Domingos Olímpio vira polo para shows A rifa oferece dois itens que ganharam projeção nacional. Um deles é a bolsa utilizada por Renata Saldanha durante sua participação no maior reality show do País. O outro prêmio é o vestido dourado usado por Eva Pacheco em uma aparição no canal Multishow. As peças, associadas a momentos importantes da trajetória recente das duas, foram escolhidas como forma de mobilizar o público e ampliar o alcance da iniciativa. Renata e Eva participaram do BBB 25 e mantêm uma relação de longa data com a Edisca, instituição reconhecida pelo trabalho de formação artística e cidadã de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza.