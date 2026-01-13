Renata Saldanha e Eva Pacheco lançam rifa solidária em prol da Edisca

Renata Saldanha e Eva Pacheco lançam rifa solidária em prol da EdiscaEx-BBBs promovem ação solidária com itens usados em aparições públicas, com renda integral destinada à Edisca
Um gesto de retorno às origens marca a nova iniciativa de Renata Saldanha e Eva Pacheco. As ex-participantes do Big Brother Brasil 25 lançaram uma rifa solidária em prol da Edisca (Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente), com sorteio marcado para o dia 12 de fevereiro de 2026.
A ação tem como objetivo arrecadar recursos para a instituição social que fez parte da formação das duas ainda na infância e adolescência.
A rifa oferece dois itens que ganharam projeção nacional. Um deles é a bolsa utilizada por Renata Saldanha durante sua participação no maior reality show do País.
O outro prêmio é o vestido dourado usado por Eva Pacheco em uma aparição no canal Multishow. As peças, associadas a momentos importantes da trajetória recente das duas, foram escolhidas como forma de mobilizar o público e ampliar o alcance da iniciativa.
Renata e Eva participaram do BBB 25 e mantêm uma relação de longa data com a Edisca, instituição reconhecida pelo trabalho de formação artística e cidadã de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza.
Em 2025, Renata ampliou sua visibilidade nacional ao vencer o reality show, projeção que agora é revertida em apoio direto à entidade que marcou sua trajetória, assim como a de Eva.
A rifa está sendo realizada por meio da plataforma Rifa Personalizada. Cada ponto custa R$ 20 e o participante pode adquirir quantos desejar. Toda a renda arrecadada será integralmente destinada à Edisca, segundo post compartilhado pelas sisters.
Rifa Solidária Edisca
- Quando: quinta-feira,12 de fevereiro
- Quanto: R$ 20
- Onde: plataforma Rifa Personalizada