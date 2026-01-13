Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prova do Líder do BBB 26 vira maratona e passa de 18h

Primeira Prova do Líder no BBB 26 ultrapassa 24 horas de resistência

Primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) iniciou nessa terça, 13 de janeiro (13/01); quem ganhou?
Atualizado às
Thadeu Braga, Izabele Vasconcelos
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve a primeira Prova do Líder nessa terça-feira, 13 de janeiro (13/01) e segue até a madrugada desta quarta-feira, 14 de janeiro (14/01). A prova é de resistência e ainda acontece.

Depois de 19 brothers e sisters deixarem a disputa da primeira Prova do Líder do BBB 26, dois participantes que continuam competindo completaram mais de 24 horas de resistência: Cowboy e Jonas. Confira a seguir a dinâmica:

A primeira Prova do Líder no BBB 26

Após a revelação dos participantes e a formação completa dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, a casa mais vigiada do Brasil entrou em clima de competição que exigiu concentração, agilidade e resistência física dos confinados.

A prova colocou os participantes de diferentes perfis frente a frente em uma dinâmica decisiva para o início do jogo. A liderança desta semana pode influenciar diretamente alianças, estratégias e o primeiro Paredão da temporada.

BBB 26: qual é a dinâmica da primeira Prova do Líder?

A primeira Prova do Líder do BBB 26 foi de resistência e aconteceu ao redor de uma piscina de bolinhas. A cada sinal sonoro, os participantes precisaram encontrar um cartão específico de um patrocinador e posicioná-lo corretamente. Quem acertava vencia a rodada e ganhava o direito de eliminar outro competidor.

Durante a madrugada, a disputa seguiu acirrada. Após vencer a 13ª rodada eliminatória, Jordana Morais recebeu a missão de eliminar um participante e escolheu Juliano Floss. Com isso, o brother deixou a prova e a competição continuou com 18 participantes ainda na disputa pela liderança.

Juliano Floss foi o terceiro eliminado da dinâmica e, ao sair da prova, afirmou que pretende mirar em Jordana no primeiro Paredão do programa, indicando que os desdobramentos da liderança já começam a impactar o jogo.

BBB 26: quem já foi eliminado da Prova do Líder?

A prova começou com eliminações ainda durante o programa ao vivo. Ana Paula Renault foi a primeira a deixar a disputa após ser eliminada por Brigido, vencedor da rodada inicial. Horas depois, o próprio Brigido saiu da prova ao tropeçar por volta de 1h40min.

Na sequência, Jordana eliminou Juliano Floss. Pedro foi o quarto eliminado após se distrair durante a dinâmica e deixou a prova emocionado. Solange Couto reclamou da falta de água e decidiu desistir.

Samira foi eliminada por volta das 4 horas. Jonas Sulzbach venceu uma rodada eliminatória e escolheu eliminar Paulo Augusto.

Aline Campos deixou a prova após cerca de seis horas de disputa, e Milena foi eliminada ao pular da plataforma antes do momento correto. 

Marcelo Alves e Sol Vega desistiram por volta das 6h40min desta quarta, 14 de janeiro. Após alguns minutos, Maxiane Rodrigues também saiu da atividade. 

Na sequência, a eliminada foi a advogada Jordana. Horas depois, Henri Castelli passou mal durante a prova. O ator convulsionou durante a disputa de resistência e precisou ser socorrido, causando comoção entre os participantes. A produção do BBB 26 informou aos participantes que o ator estava bem.

Babu Santana foi o 15º eliminado da Prova do Líder de resistência. O veterano resistiu por quase 11 horas. 

Após mais de 16 horas de disputa, Breno desiste da prova. "Eu fui até onde deu!", diz o brother. Pouco mais de uma hora depois, Sarah também anuncia sua desistência. 

Depois de resistir 21 horas de prova, Marciele deixou o desafio. 

A Prova do Líder segue, com seis participantes na disputa pelo posto de Líder. Permanecem na competição:

  • Edilson,
  • Alberto Cowboy e
  • Jonas Sulzbach.

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder de Resistência hoje?

A prova segue acontecendo nesta quarta-feira, 14.

Confira nesse mesmo link o resultado da prova, que será atualizado assim que a liderança for definida.

Veja a dinâmica da primeira semana do BBB 26

A primeira semana do BBB 26 promete fortes emoções. Na quinta-feira, 15, o Big Fone toca pela primeira vez.

Na sexta, o líder coloca cinco participantes na mira. No sábado, o público conhece os imunizados pelo Anjo. Já no domingo, acontece a formação do primeiro Paredão triplo da temporada.

A liderança conquistada nesta prova será fundamental para definir os rumos iniciais do jogo e as primeiras alianças dentro da casa.

BBB 26: como assistir ao vivo

De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela 'Três Graças', por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.

Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:

  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
  • "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
  • "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
  • "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.

Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.

No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.

Passo a passo para criar conta no Globoplay

  1. Acesse o navegador minhaconta.globo.com

  2. Entre com a sua conta Google ou Facebook

  3. Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta

  4. Informe seus dados  

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

