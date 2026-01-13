Prova do Líder do BBB 26 vira maratona e passa de 18h

O BBB 26 iniciou a primeira Prova do Líder nessa terça-feira, 13, em uma disputa de resistência que já teve eliminações e movimenta a casa na semana de estreia. / Crédito: Reprodução/Globo

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve a primeira Prova do Líder nessa terça-feira, 13 de janeiro (13/01) e segue até a madrugada desta quarta-feira, 14 de janeiro (14/01). A prova é de resistência e ainda acontece. Depois de 19 brothers e sisters deixarem a disputa da primeira Prova do Líder do BBB 26, dois participantes que continuam competindo completaram mais de 24 horas de resistência: Cowboy e Jonas. Confira a seguir a dinâmica:

Durante a madrugada, a disputa seguiu acirrada. Após vencer a 13ª rodada eliminatória, Jordana Morais recebeu a missão de eliminar um participante e escolheu Juliano Floss. Com isso, o brother deixou a prova e a competição continuou com 18 participantes ainda na disputa pela liderança. Juliano Floss foi o terceiro eliminado da dinâmica e, ao sair da prova, afirmou que pretende mirar em Jordana no primeiro Paredão do programa, indicando que os desdobramentos da liderança já começam a impactar o jogo. BBB 26: quem já foi eliminado da Prova do Líder? A prova começou com eliminações ainda durante o programa ao vivo. Ana Paula Renault foi a primeira a deixar a disputa após ser eliminada por Brigido, vencedor da rodada inicial. Horas depois, o próprio Brigido saiu da prova ao tropeçar por volta de 1h40min.

Na sequência, Jordana eliminou Juliano Floss. Pedro foi o quarto eliminado após se distrair durante a dinâmica e deixou a prova emocionado. Solange Couto reclamou da falta de água e decidiu desistir. Samira foi eliminada por volta das 4 horas. Jonas Sulzbach venceu uma rodada eliminatória e escolheu eliminar Paulo Augusto. Aline Campos deixou a prova após cerca de seis horas de disputa, e Milena foi eliminada ao pular da plataforma antes do momento correto.