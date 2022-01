BBB 22: quem seriam os participantes, quando começa e tudo sobre o reality

A poucos dias de sua estreia, o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) apresenta novidades e esquemas já conhecidos para os espectadores do reality show de confinamento. Nestes dias antes do começo, fãs do programa especulam nomes de possíveis participantes, comentam a nova pessoa a cargo da apresentação e outros detalhes; O POVO separou alguns deles para quem deseja se atualizar sobre a próxima edição. Confira:

BBB 22: quando estreia e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 22: Tadeu Schmidt substitui Tiago Leifert

No início de outubro de 2021, internautas levantaram rumores quanto a uma possível nova liderança no BBB: Tadeu Schmidt substituiria Tiago Leifert como apresentador. Os rumores foram confirmados pela Globo no dia 10, com Tadeu introduzido Maju Cotinho, que deixou o “Jornal Hoje”, em seu lugar no “Fantástico”.



Desde que Leifert anunciou sua saída da emissora após o fim do programa The Voice Brasil, vários nomes foram especulados para assumir o comando do BBB 22. Tadeu era o favorito, mas apesentadores como Marcos Mion, que teve seu nome vetado por estar há pouco tempo na Globo, e Ana Clara, que foi uma opção descartada por ser considerada ainda inexperiente, também foram cogitados.



Ana Clara, que participou do BBB 18, encabeça o Rede BBB, programa derivado, mas deve apresentar o BBB 22 aos sábados, segundo o colunista André Romano, do portal Observatório da TV. Tanto ela quanto Schmidt têm contratos com a Globo até 2025.



Sobre o assunto BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

BBB: relembre todas as expulsões do reality show

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Glob, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



BBB 22: Boninho mostra inédito quarto preto

Em dezembro, Boninho, diretor do reality show, publicou um vídeo seu na casa que irá abrigar os participantes e revelou um quarto inteiramente preto. “Gente, andando por aqui. Quarto preto. Será? Caramba. Que será isso? Descobri agora”, diz ele nas imagens. Pelos registros, o ambiente ainda está em processo de construção. Boninho, no entanto, foi cuidadoso e não revelou muitos detalhes da estrutura. Clique aqui para assistir ao vídeo ou reproduza o player abaixo:

BBB 22: aumento de cachê de participantes

O valor do bruto do cachê dos participantes do BBB 2 passou de R$ 20 mil para R$ 33 mil, segundo André Romano, do portal Observatório da TV. Os futuros confinados também receberão um bônus de R$ 1 mil por cada ação publicitária realizada durante o reality show, conforme o jornalista.



Quem desistir do confinamento, porém, não receberá o pagamento. O cachê é exclusivo para quem cumprir a rotina do programa e sair somente em caso de eliminação por Paredão.

Artistas e anônimos assinam o mesmo contrato, de duração de seis meses, para participar do reality. Alguns conseguem renovar esse acordo após o fim da competição, como aconteceu com Juliette Freire e Gilberto Nogueira, participantes da última edição.

BBB 22: quem serão os participantes?

Segundo o colunista Leo Dias, alguns possíveis participantes já foram testados clinicamente para entrar no reality: nove famosos já realizaram exames no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, para participar do grupo Camarote e irão passar por testes psicológicos para saber se poderão concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Os nomes cogitados incluem Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva.



Ícaro, porém, já negou sua participação, assim como Sophia Abrahão. Outros nomes foram levantados a partir de movimentações nas redes sociais: Lucas Lucco, cantor sertanejo; Naiara Azevedo, outra personalidade do sertanejo, que ganhou destaque pela música ‘50 reais’; Douglas Souza, jogador de vôlei e influencer; Aline Campos (ex-Riscado), ex-dançarina do Faustão; Arthur Aguiar, ator que acumulou algumas polêmicas em 2020 após ter traído sua esposa, a influencer Mayra Cardi (ex-BBB); o ator global Jonathan Azevedo; o surfista Pedro Scooby; e a influencer Sammy Lee.



Sobre o assunto BBB21: Juliette diz que ainda não gastou "nenhum real" da premiação

Pocah revela que foi diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio do sono

Ícaro Silva x Tiago Leifert: entenda polêmica envolvendo o BBB

BBB 22: mais disputado que medicina na USP

Boninho revelou que pouco mais de 100 mil pessoas conseguiram se inscreveram para a 22ª edição. Caso o programa permaneça com uma cota de apenas 10 anônimos, será uma disputa de cerca de 10 mil pessoas por vaga. Os números ultrapassam a concorrência por uma vaga no curso mais concorrido da Universidade de São Paulo (USP), considerada a melhor do país.



De acordo com o ranking de concorrência divulgado neste ano pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo exame de admissão da USP, o curso de medicina do campus de São Paulo conta com uma disputa de 154,6 candidatos por vaga. Já no campus de Ribeirão Preto, a concorrência é de 129,1 para 1.

Assim, a concorrência por uma vaga no BBB 22 é 64,7 vezes maior que a concorrência por uma vaga na graduação de medicina do campus de São Paulo da universidade paulista, que realiza o segundo maior vestibular do Brasil em número de inscritos, atrás apenas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Tags