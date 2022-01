BBB 22: Luana Piovani dá a entender participação de Pedro Scooby

Após rumores de que o surfista Pedro Scooby estaria no Big Brother Brasil 2022, sua ex-esposa, a apresentadora e atriz Luana Piovani, respondeu questionamentos dos seguidores sobre a ida do atleta ao reality da TV Globo.



Utilizando o recurso de perguntas do Instagram, um seguidor questionou se os filhos do casal ficariam com a namorada do surfista, Cíntia Dicker. "O que acha do Scooby no BBB? Vai deixar os sacis com a Cíntia enquanto ele estiver no programa?".

Ao responder, Piovani deu a entender que a participação do ex-marido no programa já está confirmada. "Tomara né... Ela certamente é mais responsável que ele... Já disse para não se preocuparem com os nossos filhos", escreveu.

Os participantes da 22ª edição do programa devem ser confinados nos próximos dias e o reality começa no dia 17 de janeiro.

