BBB: relembre todas as expulsões do reality show

O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) estreia no dia 17 de janeiro e a contagem regressiva para o programa já começou. Além das especulações sobre participantes e novidades da nova edição, é comum a retrospectiva dos principais acontecimentos na história do programa, que sempre rende polêmicas.

Este ano o reality completa 20 anos de exibição e, durante esse período, 6 participantes sofreram a principal punição do programa: a expulsão. Veja abaixo todos os casos de expulsão do Big Brother Brasil:

Sobre o assunto BBB 22: Boninho libera jardim da casa e dá dicas sobre participantes

BBB 22: Luana Piovani dá a entender participação de Pedro Scooby

BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. BBB 12 - Daniel

Daniel, do Big Brother Brasil 12, foi o primeiro participante expulso na história do reality brasileiro após 10 anos de programa sem expulsões. O ex-brother foi acusado de estupro depois de deitar com a participante Monique Amorim após uma festa. Os dois chegaram a trocar beijos, mas ele foi acusado de ter abusado sexualmente de Monique enquanto ela já estava desacordada. Após Monique Amorim afirmar que não lembrava de nada, ele foi expulso por "grave comportamento inadequado", nas palavras da direção.

Com o fim do programa, o caso foi encerrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro depois de Monique declarar que não houve abuso por parte do participante.



2. BBB 16 - Ana Paula Renault



Ana Paula Renault foi expulsa do BBB 16 após dar dois tapas no rosto do participante Renan, enquanto os dois discutiam em uma festa. A jornalista estava embriagada e foi expulsa depois do modelo reclamar da agressão no confessionário. Este foi o primeiro caso de expulsão por agressão, que é a principal regra do programa.

3. BBB 17 - Marcos Harter

O médico foi expulso poucos dias antes da final do programa após uma briga com Emilly, seu affair e vencedora da edição. Marcos Harter foi acusado de agredir a estudante ao apertar seu pulso e colocá-la contra a parede, gritando e apontando o dedo para Emilly. A relação do casal causava preocupação para uma parte do público que considerava abusiva da parte do médico.

Antes da expulsão de Marcos, Emilly foi submetida a um exame clínico e seus direitos foram garantidos pela Lei Maria da Penha.

4. BBB 19 - Fábio Alano

Antes mesmo do Big Brother Brasil 19 começar, Fábio Alano foi expulso pouco tempo depois de ter sido anunciado. O lutador de MMA tinha um contrato vigente com uma marca que não se encaixava no regulamento do programa e não avisou à produção, causando sua expulsão precoce.

5. BBB 19 - Vanderson Brito

Vanderson chegou a entrar no programa, mas logo foi expulso após uma ex-namorada acusá-lo de agressão física e verbal enquanto ainda tinham um relacionamento. Três boletins de ocorrência foram abertos contra o acreano por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, estupro e importunação ofensiva ao pudor.

O biólogo já estava confinado no reality quando recebeu intimidação da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), no Rio de Janeiro, para prestar depoimento, o que concretizou sua expulsão do programa.

6. BBB 19 - Hariany Almeida



Hariany já era finalista do programa e foi expulsa um dia antes da final do BBB 19, após agredir sua amiga Paula von Sperling, a campeã da edição. O caso aconteceu após uma festa. As duas estavam embriagadas e Hariany empurrou Paula, que acabou caindo no chão.

Tags