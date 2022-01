BBB 22: Paulo Vieira vai comandar o quadro "Big Terapia" durante o programa

Humorista Paulo Vieira vai acompanhar o comportamento dos participantes do Big Brother Brasil no quadro "Big Terapia"

O humorista Paulo Vieira vai comandar o quadro “Big Terapia” durante a próxima edição do Big Brother Brasil. Ele vai “analisar” o comportamento dos participantes do reality show e ajudar o público a entender o jogo.

Além disso, conversará com os eliminados durante o paredão para dar conselhos sobre a vida e dicas. “Vou falar o que as pessoas de casa pensam e nunca imaginaram que fossem ouvir na televisão. O público pode esperar que eu vá me divertir muito, acima de tudo”, disse ao G1.

Ele ainda fala que sua relação com o BBB começou na infância, porque seu pai sempre se inscreve. “Eu vivi muito isso de fazer inscrição, gravar a fita e mandar. Conheço não só a experiência como espectador, mas também a de ver pessoas que tentam entrar no programa”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Big Brother Brasil 2022 está marcado para começar na quarta-feira, 17 de janeiro, e terá apresentação de Tadeu Schmidt. Ainda não há informações oficiais sobre os participantes que estarão nesta edição.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

BBB 22: Naiara Azevedo faz festa antes do confinamento, afirma colunista

Participantes do BBB 22: quando deve sair a lista de nomes confirmados?

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags