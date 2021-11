BBB 22: nove famosos já fizeram exames para entrar no reality; saiba quem

De acordo com o colunista Leo Dias, os já estão em processo de seleção para compor o grupo 'Camarote' do BBB 22. Na lista, os nomes vão de atores a cantores

Faltando meses para o Big Brother Brasil 22, alguns possíveis participantes já foram testados clinicamente para entrar no reality show da TV Globo. Um total de nove famosos já realizaram exames para participar do grupo 'Camarote' e, além dos testes clínicos, irão passar por exames psicológicos para saber se poderão concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão no reality. As informações são do colunista Leo Dias.

De acordo com o jornalista, os famosos passaram por alguns exames no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro, e ainda precisarão passar por outras etapas eliminatórias. Os nomes cogitados para o reality são:

Lexa

Di Ferrero

MC Carol

Ellen Roche

Rodrigo Simas

Aline Riscado

Negra Li

Jonathan Azevedo

Ícaro Silva

O grupo 'Pipoca', composto por anônimos, segue em seleção e ainda não há uma previsão certa de selecionados. Com o comando inédito de Tadeu Schmidt substituindo Tiago Leifert, o BBB 22 tem estreia marcada para o dia 17 de janeiro de 2022.

