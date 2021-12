Rafael Portugal deixa "CAT BBB" e Dani Calabresa assume o posto em 2022

Após ser destaque no quadro CAT (Central de Atendimento ao Telespectador), do Big Brother Brasil, Rafael Portugal não comparecerá à edição de 2022. O humorista teria recusado renovar o contrato com o programa para migrar ao canal Multishow, onde comandaria o próprio programa. O quadro no reality deve ser assumido pela humorista Dani Calabresa.

Outra especulação sobre a saúde repentina de Rafael Portugal seria por que o apresentador não entrou em acordo com a Rede Globo sobre o cachê para a próxima temporada. A empresária e esposa do humorista, Vanelli Portugal, teria rejeitado a proposta da emissora para concentrar o marido em outros projetos. Rafael Portugal deve assumir seu programa no Multishow a partir de maio de 2022.

Segundo informações do portal Metrópoles, o humorista Paulo Vieira também está escalado para a próxima edição do BBB, fazendo dupla com Dani Calabresa. O Big Brother Brasil 22 estreia em 17 de janeiro de 2022. Este ano, Tiago Leifert também não volta ao programa, sendo substituído por Tadeu Schmidt.



