Douglas Souza no BBB 22? Jogador pede demissão de time e volta ao Brasil

O jogador da seleção brasileira de vôlei deixou o time que atuava na Itália e voltou para o Brasil nesta quinta (09/12), aumentando as especulações sobre sua participação no reality da TV Globo

O jogador da seleção brasileira de vôlei Douglas Souza está sendo apontado como um possível participante para integrar o grupo 'Camarote' do Big Brother Brasil 22, que está marcado para começar no próximo dia 17 de janeiro de 2022. As especulações começaram após o atleta pedir demissão do time de vôlei que atuava na Itália e voltar para o Brasil nesta quinta (09/12).

Douglas relatou sua saída por meio de sua conta no Instagram. Enquanto estava no aeroporto, ele revelou que estava" começando a saga que tanto esperava", sem dar mais detalhes. Os rumores do atleta no reality da TV Globo não são novos, a torcida dos internautas já existia e até mesmo o Boninho, diretor do programa, chegou a convidar Douglas publicamente no período das Olimpíadas de Tokyo 2020.

Sobre o assunto Após um ano com a família, filho de Sarah e Jonathan volta à mãe biológica

Zezé di Camargo sobre Zilu: "não fez mais que a obrigação"

Carla Diaz lidera lista de atores mais comentados do Twitter em 2021

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube italiano em que Douglas atuava como ponteiro, reprovou a saída repentina do jogador e emitiu uma nota sobre o ocorrido. "Hoje, o 'Atum Callipo Volley' soube que o atleta ouro-verde Douglas Correia de Souza deixou a cidade e seus companheiros sem qualquer autorização e justificativa. O Clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, avaliará todas as ações para proteger os interesses do Clube", afirmaram os responsáveis pelo time. O jogador chegou a publicar uma foto noticiando sua volta ao Brasil. Confira abaixo:

Tags