Famosos repercutem escolha de Tadeu Schmidt como apresentador do BBB

Com a saída de Tiago Leifert, muitas suposições surgiram sobre quem iria assumir o lugar do apresentador no Big Brother Brasil. Internautas apostaram em Ana Clara, André Marques e até Marcos Mion que recentemente foi para a TV Globo assumir o "Caldeirão". Mas finalmente foi batido o martelo e Tadeu Schmidt foi o escolhido. Confira a reação do público e artistas sobre a decisão.

A informação foi confirmada pela emissora neste domingo, 10 de outubro. Durante o quadro dos cavalinhos no Fantástico, Tadeu recebeu uma ligação: era o Big Fone! "Atenção, Tadeu Schmidt. Dirija-se para o palco agora. Chegou uma mensagem importante para você!", foi dito na chamada.

Ao chegar no palco, Tadeu se deparou com Boninho, diretor do reality, que deu a notícia ao público. "Fala, Tadeu! Por que você foi atender o Big Fone? Todo mundo sabe que o Big Fone geralmente tem alguma consequência. Então, eu vim aqui para falar para todo mundo que você vai ser o nosso novo apresentador do Big Brother. Que a gente está muito feliz, muito feliz que você topou essa loucura com a gente, essa nave maluca, esse fogo no parquinho...", contou.

Com muita alegria, Tadeu reagiu à notícia. "Estou radiante, empolgadíssimo! E ao mesmo tempo com o coração apertado, porque vou deixar o Fantástico. Estou aqui há 14 anos. Foram anos de realização plena, momentos que mudaram minha vida e nunca vou esquecer. Não vou me estender, porque se não vou chorar! Isso não é uma despedida. Ainda...", declarou.

Tiago Leifert já reagiu à notícia e mostrou sua aprovação. "O querido @tadeuschmidt é a escolha ideal para o BBB: Inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu! Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você!", afirmou Tiago. "Não deixa eles pipocarem, Tadeu! Vai com tudo", pediu.

Ao compartilhar a notícia nas redes sociais, Tadeu recebeu o apoio de diversos famosos. "Parabéns! Vai ser demais!", comentou Fátima Bernardes. "Boa sorte, Tadeu! E divirta-se muito no BBB", disse Ana Furtado, apresentadora e esposa de Boninho. "Vai arrasar!", declarou Ingrid Guimarães. "Você vai mandar bem demais! Tô na torcida", afirmou o humorista Ed Gama. "Vai com tudo! Sucesso na caminhada", falou o ator Marcos Veras. "Incrível! Parabéns! Você vai arrebentar como sempre!", declarou Alok.

Tadeu é o quarto apresentador a assumir o BBB. Marisa Orth estreou o programa em 2002, Pedro Bial comandou de 2002 a 2016 e Tiago Leifert de 2017 a 2021. Com a saída de Schmidt do "Fantástico", Maju Coutinho assumirá o programa ao lado de Poliana Abritta.

