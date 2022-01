BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

A 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) está prevista para começar na segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). Em 21 edições, o reality show de confinamento da TV Globo teve apenas três participantes nordestinos ganhadores do programa: o ex-deputado federal baiano Jean Wyllys; a também baiana Mara Viana; e a advogada e maquiadora paraibana Juliette Freire. O número de ganhadores da região Nordeste aumentou com a vitória de Juliette, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21, ano passado.

Campeões nordestinos do BBB: Jean Wyllys

Na quinta edição do programa, em 2005, Jean Wyllys levou o prêmio de R$ 1 milhão ao conquistar 55% dos votos do público. Na época, o jornalista e apresentador Pedro Bial comandava o programa. O ex-BBB foi o primeiro participante a faturar o prêmio milionário; nas edições anteriores, os vencedores levavam R$ 500 mil. O baiano nunca chegou a revelar qual foi o destino do dinheiro conquistado no reality.

Jean Wyllys trilhou carreira política e luta pelas causas LGBTQIA+. Ele foi o primeiro participante assumidamente homossexual do BBB, onde a pauta sempre foi discutida por ele mesmo enquanto confinado. Atualmente, o ex-deputado federal do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) vive na Alemanha. Jean decidiu se mudar após perseguição e ataques sofridos por parte de seus opositores, principalmente após o assassinato da vereadora Marielle Franco e a eleição de Jair Bolsonaro, ambos em 2018.

Campeões nordestinos do BBB: Mara Viana

A baiana Mara Viana cativou o público com o seu jeito simples e conquistou a sexta edição do programa com 47% dos votos. Mara saiu do BBB 6 com R$ 1 milhão e dois carros, um ano após Jean Wyllys. Depois daquele ano, ela transformou totalmente a sua trajetória com o prêmio, com o qual investiu em imóveis. O último investimento da ex-BBB foi a construção de um prédio de R$ 3 milhões, em Porto Seguro, em 2020.

No BBB 6, Mara destacava que o maior motivo que a fez entrar no reality show era conseguir dinheiro para pagar um tratamento para sua filha, Aracy, que sofreu uma lesão no cérebro quando era bebê e perdeu alguns movimentos. Aos 21 anos, a filha da ex-participante, com melhoras positivas da paralisia, cursa direito e foca em terminar a faculdade. Enquanto isso, os investimentos de Mara somam um patrimônio de R$ 6 milhões.

Campeões nordestinos do BBB: Juliette Freire

Em 4 de maio de 2020, Juliette Freire recebeu 90,15% dos votos do público e conquistou o título de vencedora do BBB 21, após uma trajetória de confinamento marcada por tensões psicológicas e emocionais. Sua vitória era esperada pela audiência do programa, pois a paraibana se tornou a favorita. Sua popularidade começou antes mesmo do programa e continuou ao longo dos 100 dias, enquanto o público a assistia sendo perseguida por colegas de confinamento.

Após virar o jogo com sua aliança com Gilberto Nogueira e Sarah Andrade, Juliette movimentou o jogo transitando entre aliados e rivais, paulatinamente conquistando os espectadores e o prêmio milionário. Hoje, ela já lançou um extended play (EP) autoral com direito a videoclipe, participou de diversas campanhas publicitárias e programas especiais, assinou contrato com a Rede Globo e já até tem uma série documental lançada na plataforma Globoplay.

