Ícaro Silva nega participação no BBB 22: "Entretenimento medíocre"

O nome do ator Ícaro Silva esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 21, após um comentário sobre sua participação no Big Brother Brasil 22. Com rumores de que estaria no reality, ele negou sua ida ao programa, mas a forma como se expressou repercutiu negativamente entre os internautas.

Em sua postagem, ele chegou a dizer que o BBB era um “entretenimento medíocre” e até intitulou o reality de “Big Boster Brasil”. “Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil”, afirmou Ícaro em sua publicação.

Ícaro Silva apagou, mas o print é eterno pic.twitter.com/TI86C6oX1E December 21, 2021

Após a repercussão negativa, o tweet foi apagado, mas Ícaro fez nova publicação, dessa vez ironizando as críticas que passou a receber na rede social. “Gente, eu estou muito excitado que a minha primeira interação em massa no site Twitter seja na base do ódio. O esgoto está transbordando. A parte mais legal é que agora vocês sabem que eu não estou topando passar uma parte da minha vida dividindo quarto com luz de necrotério”, comentou.

Diante dessas postagens, usuários do Twitter chegaram até a resgatar uma promessa feita pelo ator quando Thelma Assis foi a campeã da edição 2020. Na época, ele disse que publicaria uma foto nu caso a médica vencesse o reality, o que ocorreu. Assim, ele foi acusado de querer “ganhar engajamento com o BBB” na ocasião. Em resposta, Silva disse que faria isso por Thelma se ela estivesse em outros programas.

Com trabalhos em produções como a série “Coisa Mais Linda” e a segunda temporada de “Verdades Secretas”, Ícaro também recebeu críticas pela participação em alguns projetos, como o Show dos Famosos, Malhação e até seu papel em “Verdades Secretas 2”. Até Flayslane, participante do BBB 20, se posicionou, dizendo que “gostava do papel” de Silva na novela, mas não mais.

Ela criticou os comentários feitos pelo ator: “Não pensa em participar, ok. Até aí, tudo bem, mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito? Chamar de bosta? Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta?”. Flay acrescentou: “Tenha respeito pela galera, tu é artista, sabe o quanto o meio do entretenimento/arte/mídia tem altos e baixos. Humildade e pé no chão faz bem para todo mundo”.

O Big Brother Brasil 22 estreará em 17 de janeiro, com a apresentação de Tadeu Schmidt. Novas dinâmicas são esperadas para o reality, que segue com os grupos "Camarote” e “Pipoca” - com participantes famosos e anônimos, respectivamente.

