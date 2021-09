Com a saída de Leifert da Globo, quem irá apresentar o BBB?

Juliette. Apenas Juliette. Assim será apresentada a nova cantora do País. Durante a 21ª edição do Big Brother Brasil, a advogada e maquiadora foi elogiada pela voz e pela sensibilidade musical dentro e fora do reality show, colecionando elogios de nomes como Chico César e Maria Gadú. Após vencer o programa, realizou lives de São João com Gilberto Gil (seu “dindo”, como o próprio artista afirmou), Elba Ramalho, Wesley Safadão, Alceu Valença e Xand Avião. Mas o questionamento persistia: Juliette seguirá o caminho da música? A resposta vem nesta quinta-feira, 2, quando a agora cantora paraibana lança seu disco de estreia.

Com seis faixas inéditas, o EP estará disponível às 21 horas (horário de Brasília), nas plataformas digitais de música. O material já está disponível no “pré-save” do Spotify, Deezer e Apple Music. O lançamento acontece pela Rodamoinho Records, selo de Anitta, em parceria com a Virgin Music Brasil.

O repertório será composto pelas canções, em ordem, “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei lá”, “Benzim” e “Vixe que gostoso”. O trabalho reúne nomes de compositores paraibanos e outros já conhecidos no cenário fonográfico nacional, como Anitta e Shylton Fernandes (autor dos hits "Eu quero tchu, eu quero tcha" e "Recairei). Um videoclipe também está previsto, mas ainda sem data de divulgação. Sabe-se que a produção tem a direção criativa de Giovanni Bianco, que já trabalhou com Madonna, Anitta e Ivete Sangalo.

Em publicação nas redes sociais, a cantora divulgou vídeo promocional, mostrando os bastidores das gravações. No registro, Juliette declara: “Cantando, eu me percebo e me encontro nesse encanto. Aqui estou eu, despida pra vocês. Deixo de lado todas as minhas facetas para assumir o que mais quero. Ser Juliette, simples e puramente Juliette. E coloco no meu canto, tudo que sou e quero ser. Ele carrega a minha história e as minhas marcas”.

O músico Dann Costara compôs “Bença”, a primeira canção do EP. Antes de escrever, ele pensou: “Quais seriam as primeiras palavras dela com o Brasil?”. Juzé, produtor musical de Juliette e integrante do grupo Os Gonzagas, também participa da obra. A produção é de Fillipe Soares. Segundo Shylton Fernandes, Juliette será, musicalmente, uma mistura de Alceu Valença e Duda Beat. As informações foram divulgadas pelos próprios compositores em suas redes sociais.

Para o jornalista carioca Mauro Ferreira, crítico de música do portal G1, Juliette acerta ao cantar músicas inéditas no primeiro disco. Ela poderia lançar convers de músicas já conhecidas, que seria algo mais cômodo. Juliette interpretou músicas de outros artistas no próprio Big Brother Brasil e nas lives de São João com Gil e Elba Ramalho, por exemplo. Já não seria novidade. O lançamento até geraria euforia momentânea, mas a cantora continuaria sem identidade artística.

Divulgação do EP na TV

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, Juliette marcou os primeiros programas de televisão para divulgar o disco. A cantora, que também é contratada da Globo, participará de vários quadros na grade de programação aberta e fechada do Grupo. Segundo a colunista, Juliette divulgará o EP no TVZ, programa musical do canal de televisão por assinatura Multishow. A temporada de setembro do TVZ terá, inclusive, Juliette como apresentadora. A atração no comando da cantora estreia dia 13 de setembro, com exibições ao vivo às segundas e quintas-feiras.

Juliette também deve participar do Domingão com Huck. Segundo informações do portal Notícias da TV, Luciano Huck gravou no Estado da Paraíba, com familiares e amigos da artista. A data de exibição não foi divulgada, mas o programa dominical comandado pelo apresentador estreia neste domingo, 5.

Repercussão

Recentemente, Juliette cantou com Wesley Safadão em videoclipe para o Criança Esperança — campanha nacional de mobilização em prol dos direitos da infância. A produção foi gravada em Quixadá, no interior do Ceará, e exibida na Globo. Essa foi a primeira aparição na televisão aberta de Juliette cantando. Na ocasião, diversas pessoas criticaram a voz da artista nas redes sociais.

Ao Yahoo, no entanto, o professor Grívan Navìrg, da escola de música Sonora Paulista, discordou das críticas. Para o profissional, a versão da canção “Anunciação”, de Alceu Valença, mostrou a versatilidade da voz de Juliette. A cantora teria tido êxito nos tons graves, médios e agudos. “Ela tem uma voz muito boa e uma noção de afinação excelente”, disse.

As críticas também surgiram quando Juliette participou das lives de São João com diversos artistas, principalmente na aparição com Wesley Safadão e Alceu Valença. Na ocasião, no entanto, Juliette cantava com duas vozes masculinas, cujo tom diferente era desconfortável para sua voz. Assim analisou Márcio Guerra, professor de música, em seu canal no YouTube. No vídeo, Márcio chega a afirmar que Juliette precisa cantar com uma voz com tom compatível, de preferência feminina. Como previsto, a cantora teve uma boa apresentação na live com Elba Ramalho.

Em vídeo publicado no Instagram do produtor Juzé, Juliette revela que chegou a se arrepender das lives. “Óbvio que fiz as lives por gratidão ao Nordeste e aos cantores, mas eu dei um passo maior que a perna”, disse a cantora.

De acordo com Juzé, o planejamento musical para 10 anos de carreira já estava pronto antes da saída de Juliette do BBB 21, bastava o aval da futura artista. Agora, Juliette se lança como cantora, com ritmos que mesclam todas as suas paixões pela música popular brasileira.

EP Juliette

Quando: quinta-feira, 2, às 21 horas

Onde: Spotify, Deezer e Apple Music

Mais info: @juliette



