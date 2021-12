Ícaro Silva x Tiago Leifert: entenda polêmica envolvendo o BBB

O ator intitulou o programa de medíocre e Big Boster Brasil após especulações sobre sua possível participação no BBB; Tiago Leifert se pronunciou em defesa do reality, acusando Ícaro Silva de agressão gratuita e arrogância

O ator Ícaro Silva segue com seu nome repercutindo na internet após as declarações polêmicas que fez sobre sua possível participação no Big Brother Brasil 22 (BBB 22). Além da repercussão negativa entre os internautas, o posicionamento de Ícaro lhe rendeu críticas do ex-apresentador do programa Tiago Leifert, da ex-bbb Flay, do ator João Vicente de Castro, entre outros.

Desde novembro o nome do ator integra as listas de possíveis famosos que irão participar do BBB 22 mas, até então, Ícaro nunca tinha se posicionado sobre os rumores até a noite de ontem (20/12) quando fez duras críticas sobre o programa, intitulando a atração de "entretenimento medíocre" e "Big Boster Brasil".

“Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil”, escreveu Ícaro em sua publicação.

Depois que as críticas começaram a surgir sobre sua declaração feita no Twitter, o ator apagou a publicação em seguida, porém, o print dos internautas eternizou o ocorrido. Atualmente Ícaro Silva está no elenco de "Verdades Secretas II", da Rede Globo.

Tiago Leifert defendeu o BBB e se posicionou contra Ícaro Silva

Tiago Leifert, ex-apresentador do reality show, se incomodou com as críticas feitas pelo artista ao programa e se posicionou com uma publicação em sua conta do Instagram, rede em que raramente faz postagens. “Meu sossego foi interrompido por um tweet do ator (Ícaro Silva). Oi, Ícaro, sou o ex-apresentador do BBB. Não vou tentar mudar sua opinião, você tem total de direito de achar qualquer produto ‘medíocre”, começou.

“Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você: você é um excelente ator. Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última!)”, defendeu-se.

“Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa, mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social”, continuou.

O apresentador pediu para que Ícaro Silva respeitasse as equipes que trabalham no programa. “Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo”, finalizou.

Ícaro Silva acompanhou o BBB 20

Apesar das críticas feitas ao programa, os internautas relembraram que Ícaro Silva declarou torcida para Thelma no BBB 20 e fez uma promessa de postar uma foto nu caso a médica vencesse o programa, o que aconteceu. Acusado de tentar ganhar engajamento com o programa após as críticas feitas, Ícaro declarou que faria o mesmo independentemente do programa que Thelma estivesse participando.

