Participantes do BBB 22: Boninho divulga novas dicas e promete spoiler

O diretor do Big Brother Brasil divulgou hoje, 7, novas dicas sobre os participantes por meio de códigos. Boninho também adiantou que o Fantástico deste domingo, contará com 9, mais spoiler sobre o BBB 22

O diretor Boninho divulgou novas dicas sobre os participantes do Big Brother Brasil 22 (BBB 22) hoje, sexta, 7, por meio de sua conta no Instagram. Além de usar códigos como 'Só tem carinha de santa' e 'Podia estar na Broadway' para definir alguns participantes, ele também adiantou que o programa Fantástico deste domingo (09/01) iria trazer mais dicas. A estreia da nova edição do reality está marcada para o dia 17 de janeiro.

Boninho, que está em Nova York, usou imagens da cidade para divulgar as novas dicas. Confira abaixo todos os códigos divulgados por ele:

+ 11 = 2

Tem quem gosta de manter a pose

Que adora um bom projeto

Cai dentro

Firme como uma rocha

Adora um visual diferente

Só tem carinha de santa

Podia estar na Broadway

Além do BBB: Boninho relata que foi perseguido em Nova York

Além de ter divulgado novas pistas sobre os participantes da nova edição do Big Brother Brasil, o diretor dividiu com seus seguidores do Instagram que ele e sua família foram perseguidos em Nova York. Ele relatou que estava em um restaurante com sua esposa Ana Furtado e Isabella Oliveira, filha do casal, quando foi fotografado "às escondidas".

"Fui stalkeado! Se queria tirar uma foto, era só pedir. Faço com o maior prazer", comentou Boninho enquanto republicava as imagens feitas pela sua "stalker".

