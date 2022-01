BBB 22: fãs de Casimiro especulam que streamer será participante do reality

Afastado das redes sociais, o streamer Casimiro pode ser um participante do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), segundo especulam usuários do Twitter. Um amigo pessoal dele chegou a confirmar o rumor; saiba mais

Afastado das redes sociais após testar positivo para a Covid-19 e apresentar sintomas leves, o streamer Casimiro Miguel pode ser um dos participantes do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), segundo especulam alguns usuários do Twitter. A nova edição do reality começa no dia 17 de janeiro e ainda não divulgou o nome de nenhum confinado.

É comum, no histórico do reality, que participantes “desapareçam” do ambiente digital dias antes de uma estreia do programa. Nesse período, eles são submetidos a exames físicos e psicológicos, além de já iniciarem o confinamento em um hotel pago pela TV Globo. Por esse motivo, internautas têm especulados possíveis celebridades integrantes do Camarote, o grupo de confinados que não são anônimos.

Enquanto alguns têm levado na brincadeira, outros usuários do Twitter realmente consideram que o afastamento de Casimiro está relacionado à sua inserção no BBB 22. Um amigo pessoal do streamer, Pedro Certezas, chegou a confirmar o rumor de forma curta: “É verdade”, respondeu a um tweet do portal Rap Mais sobre o tema.

Carioca, Casimiro também é jornalista, comentarista esportivo, influenciador digital, humorista e youtuber. Ele é conhecido por seus canais no YouTube e no Twitch, além de sua participação em programas de televisão como SBT Sports Rio e De Placa. Seu bordão, “meteu essa?”, se tornou um meme na Internet em 2021.

Casimiro no BBB 22: confira alguns tweets sobre o rumor

BBB 22: quando estreia e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



