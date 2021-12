Após rumores de Sophia Abrahão no BBB 22, artista nega participação

Internautas especularam que a atriz Sophia Abrahão seria uma das próximas participantes do Big Brother Brasil 2022

Os atores Sophia Abrahão e Arthur Aguiar aumentaram as especulações de que participariam da próxima edição do Big Brother Brasil após adicionarem emojis aos seus nomes nas redes sociais. A prática é comum entre os participantes do reality show para identificar a torcida.

Os dois, que integraram o elenco da versão brasileira de “Rebelde”, foram um dos nomes citados para integrar o “Camarote” do BBB 22. Eles entrariam como os “brothers” famosos do programa.

A atriz, porém, se pronunciou sobre o assunto depois de ser procurada pelo portal “Hugo Gloss”. “Eu uso o emoji do pirulito há um tempo, não foi agora. Todo ano especulam que eu tô (no Big Brother), mas eu não tô. Meu Whatsapp tá pior do que meu aniversário. Mas eu já entendi que não adianta negar, ninguém acredita”, comentou.

Arthur Aguiar, que colocou um emoji de trevo de quatro folhas, não negou a informação em suas redes sociais ou em outros canais de comunicação.

A próxima edição do reality show tem estreia marcada para 17 de janeiro. Os participantes oficiais estão previstos para serem divulgados quando já estiverem em confinamento, no dia 11 do mesmo mês.



