BBB 22: Naiara Azevedo faz festa antes do confinamento, afirma colunista

De acordo com o colunista Leo Dias, do "Metrópoles", Naiara Azevedo fez uma festa para os amigos antes de entrar em pré-confinamento no Big Brother Brasil 2022

Naiara Azevedo teria feito uma festa para amigos antes de entrar em fase de pré-confinamento por causa do Big Brother Brasil 2022. De acordo com Leo Dias, do “Metrópoles”, a cantora e compositora se planejou para permanecer os três meses no reality show.

Segundo o colunista, ela alugou uma casa em São Paulo para passar seus últimos dias com a equipe e algumas amigas próximas. No evento, Humberto, dupla de Ronaldo, teria se apresentado para o público presente.

Leo Dias ainda informou que a artista será levada para o pré-confinamento de uma forma diferente, sob os cuidados da TV Globo para não vazar informações. Por isso, ela chegará ao hotel no Rio de Janeiro de carro e não de avião.

Naiara Azevedo, porém, fez uma postagem nesta quarta-feira, 5, em que indicava que estava no aeroporto, retornando para sua casa em Goiânia.

O Big Brother Brasil começa o período de isolamento antecipado dos participantes duas semanas antes do reality show iniciar. O programa está com estreia marcada para o dia 17 de janeiro.



