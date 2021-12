BBB 22: Globo aumenta valor do cachê de participantes para R$ 33 mil

O valor do bruto do cachê dos participantes do "Big Brother Brasil 22" passou de R$ 20 mil para R$ 33 mil. Os futuros confinados também receberão um bônus de R$ 1 mil

O valor do bruto do cachê dos participantes do “Big Brother Brasil 22” passou de R$ 20 mil para R$ 33 mil, segundo o colunista André Romano, do portal Observatório da TV. Os futuros confinados também receberão um bônus de R$ 1 mil por cada ação publicitária realizada durante o reality show, conforme apurou o jornalista.

Quem desistir do confinamento, porém, não receberá o pagamento. O cachê é exclusivo para quem cumprir a rotina do programa e sair somente em caso de eliminação por Paredão. Artistas e anônimos assinam o mesmo contrato, de duração de seis meses, para participar do reality. Alguns conseguem renovar esse acordo após o fim da competição, como aconteceu com Juliette Freire e Gilberto Nogueira, participantes da última edição, o “BBB21”.

BBB 22: mudança de apresentador marca edição

Uma das principais mudanças executadas pela TV Globo para a 22ª edição do reality show está na apresentação. Substituindo Tiago Leifert, o jornalista Tadeu Schmidt será o novo apresentador do programa. Aos sábados, porém, a apresentação do programa deve ser encabeçada pela ex-BBB Ana Clara Lima, segundo também apurou André Romano.



BBB 22: quando será a estreia e quem vai participar?

O “BBB 22” está previsto para estrear em 17 de janeiro. Alguns possíveis participantes já foram testados clinicamente para entrar no reality. Nove famosos já realizaram exames para participar do grupo Camarote e irão passar por testes psicológicos para saber se poderão concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão no reality, conforme o colunista Leo Dias.



