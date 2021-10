BBB 22 tem data de estreia divulgada; veja quando começa e novidades

O Big Brother Brasil (BBB) teve a data de estreia da sua 22ª edição divulgada hoje, quinta (28/10). Um novo game inicia no dia 17 de janeiro e seguirá com o sucesso que deu certo dos grupos "Camarote" e "Pipoca", além de novidades

O Big Brother Brasil (BBB 22) teve a data de estreia da sua nova temporada divulgada hoje, quinta (28/10). A partir do dia 17 de janeiro de 2022 começa um novo game e o programa segue com os grupos "Camarote" e "Pipoca", com participantes famosos e anônimos, respectivamente. Entre as novidades do reality, além do comando de Tadeu Schmidt, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas.

Na nova edição, antes de iniciar a celebração do 'novo líder', os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada. A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais.

Além disso, o quadro de humor que foi sucesso garantido também seguirá no programa com um resumo bem divertido e elaborado do que rolou durante a semana.

Big Brother Brasil 22: programa extra

Assim como aconteceu na última edição. o BBB22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para 'lavar roupa suja' e confraternizar.

Big Brother Brasil 22: novidade na #RedeBBB

O público contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Big Brother Brasil 22: aquecimento BBB e BBB - A Eliminação

Antes mesmo de iniciar a nova edição, o "Aquecimento BBB", transmitido no Multishow, vai trazer os melhores momentos do BBB 21 em 16 episódios, com entrevistas de ex-participantes e outros conteúdos. Na nova temporada, o programa segue com o BBB – A Eliminação, com o eliminado da semana participando de uma entrevista logo após sua eliminação.

