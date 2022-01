Sammy Lee arruma as malas para viajar; internautas especulam ida ao BBB 22

A influenciadora digital Sammy Lee, também esposa do ex-participante do reality show, Pyong Lee, arruma malas e gera especulações na internet

A influenciadora digital Sammy Lee é um dos nomes especulados para entrar no Big Brother Brasil 2022. E, no início da tarde desta segunda-feira, 3 de janeiro, publicou dois stories que levantaram mais suspeitas dos internautas.

Ela mostrou seu quarto enquanto estava arrumando as malas para viajar. É possível ver várias roupas, sapatos e acessórios que planeja levar para a viagem.

“Gente, a situação do meu quarto está assim porque eu vou viajar e preciso montar looks, só que não entendo muito disso. Tem algum stylist para me ajudar a montar looks bafos?”, pediu.

De acordo com o colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”, Sammy teria assinado o contrato com a TV Globo para ser um dos famosos que devem entrar no reality show. Seu marido, Pyong Lee, foi um dos participantes do Big Brother Brasil 2020.

Nas redes sociais, internautas especularam: “Vocês acham que a Sammy no BBB vai seguir a linha do Pyong, estrategista ou vai ser planta?”. “Será que a Sammy aceitou ir no BBB pra fazer um plot twist e dar o troco no Pyong, chifrando ao vivo e deixar a era crente pra trás?”, questionou outro perfil.

A próxima edição do programa está marcada para começar no dia 17 de janeiro, mas os integrantes do reality estarão em pré-confinamento em um hotel do Rio de Janeiro a partir desta quarta-feira, 5.

