BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

Kléber Bambam foi o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil (BBB) e Juliette Freire a vencedora da última edição do reality, o BBB 21; veja lista completa

A 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) começa no dia 17 de de janeiro (17/01). Em 21 edições, diversos participantes passaram pelo pela casa mais vigiada do País. O POVO fez uma lista relembrando todos os vencedores do reality show. Confira:

Sobre o assunto BBB 22: Boninho libera jardim da casa e dá dicas sobre participantes

BBB 22: Luana Piovani dá a entender participação de Pedro Scooby

Sammy Lee arruma as malas para viajar; internautas especulam ida ao BBB 22

Os 21 vencedores do BBB

BBB 1 (2002) - Bambam

Kléber Bambam foi grande vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil (BBB). Com 68% do votos, o paulista de 40 anos ganhou o prêmio de R$ 500 mil. Em segundo lugar, levando premiação de R$ 30 mil, ficou a modelo e atriz Vanessa Pascale, que teve 21% dos votos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 2 (2002) - Rodrigo Leonel

O "Caubói" se consagrou o segundo campeão do reality show, com 65% dos votos. Ele faturou o prêmio de R$ 500 mil. A segunda colocada foi a carioca Manuela Santos que, como prêmio de consolação, levou para casa um Fiat Siena Fire.

BBB 3 (2003) - Dhomini Ferreira

Em uma votação apertada, o mineiro Dhomini Ferreira conquistou a terceira edição do BBB e levou R$ 500 mil. Ele teve 51% dos votos, contra 49% da baiana Elane. Nesta edição, foram contabilizadas mais de 12 milhões de votos na final.

BBB 4 (2004) - Cida dos Santos

Cida do Santos desbancou Thiago Lira e se tornou a primeira mulher a entrar na galeria de campeões do reality show. A carioca teve 69% dos votos e faturou o prêmio de meio milhão de reais. O segundo colocado levou para casa R$ 50 mil.

BBB 5 (2005) - Jean Wyllys

Jean Wyllys levou o prêmio de um milhão de reais ao vencer o BBB 5. Ele teve 55% do votos. Em segundo lugar ficou Grazi Massafera, com 40%. A ex-miss paranaense ganhou ainda 50 mil reais.

BBB 6 (2006) - Mara Viana

Mara Viana cativou o público e conquistou a sexta edição do programa com 47% dos votos. A baiana saiu do programa com um milhão de reais e dois carros zero quilômetro. A vice-campeã foi a modelo paulista Mariana Felício, que teve 34% dos votos.

BBB 7 (2007) - Diego "Alemão"

Diego "Alemão" foi o grande vencedor da sétima edição do reality show e conquistou o prêmio de um milhão. Ele teve 91% dos votos, o maior índice de aprovação até então. Carol, a segunda colocada, saiu da casa mais vigiada do País com R$ 50 mil e um carro zero. A final teve mais de 26 milhões de votos.

BBB 8 (2008) - Rafinha Ribeiro

Com o recorde de votos em uma final do programa até então, mais de 76 milhões, Rafinha conquistou o prêmio de um milhão do BBB8. Em votação mais acirrada da história do BBB, o paulista teve 50,15%. A modelo piauiense Gyselle ficou em segundo lugar.

BBB 9 (2009) - Maximiliano Porto

Foram apenas 24 décimos que decidiram o campeão da nona edição do Big Brother Brasil. O artista plástico Maximiliano sagrou-se vencedor do BBB com 34,85% do votos. A sul-mato-grossense Priscila ficou em segundo, com 34,61%, e levou o prêmio de R$ 100 mil.

BBB 10 (2010) - Marcelo Dourado

Marcelo Dourado foi o ganhador da primeira edição em que a premiação do BBB foi de R$ 1,5 milhão. Com 60% dos votos, o gaúcho venceu a dentista Fernanda, que teve apenas 29%.

BBB 11 (2011) - Maria Melilo

A atriz Maria Melilo conquistou o coração dos telespectadores na décima primeira edição do programa. A paulista faturou R$ 1,5 milhão, com 43% dos votos. O médico Wesley ficou em segundo com 31% e levou R$ 150 mil.

BBB 12 (2012) - Fael Cordeiro

Com cerca de 43 milhões de votos, o veterinário Fael conquistou R$ 1,5 milhão no BBB12. Ele teve 92% dos votos, o maior percentual de um campeão. Fabiana, adversária do sul-mato-grossense, foi a vice-campeã e ganhou R$ 150 mil.

BBB 13 (2013) - Fernanda Keulla

A advogada mineira Fernanda Keulla teve 62,79% da preferência do público e foi a grande campeã do reality show em 2013. Ela desbancou o casal Nasser e Andressa, que tiveram 28,29% e 8,92% dos votos respectivamente.

BBB 14 (2014) - Vanessa Mesquita

Defensora da causa animal, a paulista Vanessa superou Angela e Clara, e se tornou a vencedora da décima quarta edição do BBB, com 53% dos votos. As adversárias tiveram 28% e 19% respectivamente.

BBB 15 (2015) - Cézar Lima

O paranaense Cézar Lima conseguiu 65% dos votos e faturou R$ 1,5 milhão. Durante o programa, o estudante de direito foi emparedado cinco vezes, antes de vencer Amanda na grande final.

BBB 16 (2016) - Munik Nunes

Na edição marcada pelo grande protagonismo de Ana Paula, dona do famoso bordão "Olha Ela", mas que acabou sendo expulsa por agressão a Renan, quem acabou faturando o prêmio de R$ 1,5 milhão foi Munik Nunes. A youtuber Maria Claudia ficou em segundo lugar.

BBB 17 (2017) - Emilly Araújo

Na final do BBB17, a estudante Emilly teve 58% dos votos e foi a grande campeã. A gaúcha superou a advogada manauara Vivian Amorin, que obteve 41% da preferência do público.

Recheada de polêmicas, o programa contou ainda com a expulsão de Marcos Harter, o companheiro da vencedora do programa, após acusação de agressão.

BBB 18 (2018) - Gleici

Gleici foi a campeã do BBB 18 após receber 57,28% dos votos. Ela desbancou o sírio Kaysar, que teve 39,33% da preferência dos telespectadores.

A "Fada" acreana chegou a ser eliminada na terceira vez que foi para berlinda. No entanto, como tratava-se de um paredão falso, a sister voltou para o jogo depois de três dias e indicou a arquirrival Patrícia. A cearense acabou saindo da casa com 94,26% de rejeição.

BBB 19 (2019) - Paula Von Sperling

Paula venceu a 19ª edição do programa e tornou-se campeã com 61,09% dos votos. A mineira superou Alan, que teve 38,91% do votos. A jovem levou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

BBB 20 (2020) - Thelma

A médica Thelma foi a campeã do BBB 20 com 44,1% dos votos. Thelma venceu a primeira edição do Big Brother Brasil em que o elenco estava dividido entre participantes anônimos e famosos. A influenciadora digital Rafa Kalimann ficou em segundo lugar com 34,81%.

BBB 21 (2021) - Juliette

Com um favoritismo que não se via há muito tempo no Big Brother Brasil, a paraibana Juliette Freire venceu a 21ª edição do reality show com 90,15% dos votos. O segundo lugar ficou com a influenciadora Camilla de Lucas, com 5,23% dos votos.

Tags