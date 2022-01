BBB 22: Ana Maria Braga continuará a entrevistar os eliminados no Mais Você

Nos últimos dias, colunistas e internautas especularam que Ana Maria Braga deixaria de ser a primeira entrevistadora dos eliminados do Big Brother Brasil durante o “Mais Você”. O principal motivo para os boatos seria as mudanças logísticas que a Rede Globo está fazendo nos bastidores. Mas a emissora confirmou que ela permanecerá em seu cargo.

De acordo com a Globo, os ex-participantes sairão do reality show direto para o programa matinal. A primeira eliminação do BBB 22 acontecerá na terça-feira, 25, e, no dia seguinte, a pessoa estará ao lado de Ana Maria Braga.

As entrevistas com a apresentadora já se tornaram um dos conteúdos esperados pelo público. Ela costuma confrontar os sisters e brothers com situações que viveram na casa. Também faz perguntas que a audiência gostaria de questionar sobre os eliminados.

A 22ª edição do Big Brother Brasil começará no dia 17 de janeiro. O elenco estará em fase de pré-confinamento em um hotel do Rio de Janeiro a partir de quarta-feira, 5.



