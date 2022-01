BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

Desentendimentos e atitudes controvérsias fizeram com que alguns brothers recebessem a reprovação do público. Veja quais os participantes saíram do BBB com taxa superior a 90% de rejeição

O temido paredão do Big Brother Brasil (BBB) é o termômetro de compatibilidade do público com os brothers. Por meio dele, os telespectadores votam e decidem quem fica ou sai do reality show. Nas 21 edições já exibidas do programa, alguns participantes obtiveram uma alta taxa de reprovação pelo público - esse desafeto ocorreu devido à desentendimento e atitudes controvérsias dos participantes dentro do reality. Pensando nisso, O POVO selecionou os dez brothers eliminados do BBB com o maior índice de rejeição.

Confira o top 10 das maiores rejeições da história do BBB:

1° lugar de rejeição do BBB

Karol Conká - 99,17%

A cantora e compositora Karol Conká, de 35 anos, foi eliminada do BBB 21 após receber 99,17% dos votos válidos. Esta foi a maior porcentagem de rejeição recebida por um participante na história do reality. A reprovação do público para com Conká foi consequência de diversas brigas e fofocas em que a cantora se envolveu durante sua trajetória no programa.

2° lugar de rejeição do BBB

Nego Di - 98,76%

O comediante Nego Di, de 26 anos, foi eliminado do BBB 21 após receber 98,76% dos votos válidos. A trajetória do brother no reality foi marcada por uma parceria com outros três participantes - Karol Conká, Projota e Lumena -, quarteto que recebeu a alcunha de "grupo do ódio" pelo público.

3° lugar de rejeição do BBB

Viih Tube - 96,69%

A youtuber Viih Tube, de 21 anos, foi eliminada do BBB 21 após receber 96,69% dos votos válidos. Em sua trajetória no reality, Viih manteve discrição, no entanto, próximo ao final do reality, ela se destacou por tentar se aproximar sempre de quem detinha a liderança da semana. Ela se manteve por três meses no programa sem ser indicada para o paredão, porém, em seu primeiro paredão acabou sendo eliminada.

4° lugar de rejeição do BBB

Aline dos Santos - 95%

A estudante Aline dos Santos, atualmente com 38 anos, foi eliminada do BBB 5 após receber 95% dos votos válidos. Diferente dos outros participantes da temporada, Aline entrou no reality show após a estreia, para substituir uma integrante do elenco, a Marielza Souza, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto tomava banho na jacuzzi da casa, no nono dia de confinamento.

Durante sua trajetória no programa, a carioca recebeu o apelido de "X-9" pelo público, sendo considerada a mais falsa e manipuladora da quinta edição do BBB. Segundo os telespectadores, Aline fingia ser amiga de todos os confinados e causava intrigas ao inventar mentiras.

5° lugar de rejeição do BBB

Patrícia Leite - 94,26%

A publicitária Patrícia Leite, de 36 anos, foi eliminada do BBB 18 após receber 94,26% dos votos válidos. A reprovação do público com a ex-sister foi devido a comentários ofensivos de Patrícia para com as outras mulheres do confinamento e também por tentar seduzir o participante Michel, que tinha namorada fora da casa. O "cancelamento" foi tão intenso, que após sair do reality, Patrícia tentou se jogar do sétimo andar de um prédio.

6° lugar de rejeição do BBB

Felipe Cobra - 93%

O campeão de jiu-jitsu Felipe Cobra, atualmente com 45 anos, foi eliminado do BBB 7 após receber 93% dos votos válidos. Em sua trajetória no reality, Felipe se uniu a Alberto Cowboy contra o favorito Diego Alemão, devido a isso ele saiu do programa sendo odiado pelo público.

7° lugar de rejeição do BBB

Nayara de Deus - 92,69%

A jornalista Nayara de Deus, atualmente com 37 anos, foi eliminada do BBB 18 após receber 92,69% dos votos válidos. Em sua trajetória no reality show, Nayara se desentendeu com outros brothers além de ser tachada pelos participantes e pelo público de leva e traz.

8° lugar de rejeição do BBB

Rogério Padovan - 92%

O médico Rogério Padovan, mais conhecido como “Doutor Gê”, atualmente com 44 anos, foi eliminado do BBB 5 após receber 92% dos votos válidos. Em sua passagem na casa, Gê conseguiu aliados e construiu planos para eliminar seus oponentes, atitude essa que foi reprovada pelo público.

9° lugar de rejeição do BBB

Rafa Oliveira - 92%

O arquiteto Rafael Oliveira, atualmente com 45 anos, foi eliminado do BBB 12 após receber 92% votos válido. Rafa iniciou um romance ao entrar na casa com Renata D'Ávila, a Renatinha. No entanto, o público descobriu que o brother era comprometido antes de entrar na casa e dessa forma teve sua atitude reprovada.

10° lugar de rejeição do BBB

Projota - 91,89%

O rapper Projota, de 35 anos, foi eliminado do BBB 21 após receber 91,89% dos votos válidos. A trajetória do paulista pelo programa foi marcada por uma associação com Karol Conká, Lumena e Nego Di -, quarteto que recebeu a alcunha de “quarteto do ódio” pela audiência do programa.

