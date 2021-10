BBB 22: Ana Clara deve apresentar programa aos sábados, diz colunista

A ex-participante Ana Clara Lima deve apresentar o Big Brother Brasil 22 (BBB 22) durante os sábados, dividindo a responsabilidade com Tadeu Schmidt, confirmado até 2025. As informações são do colunista André Romano, do portal Observatório da TV

Faltam três meses para a estreia do Big Brother Brasil 22 (BBB 22), prevista para janeiro do próximo ano, mas algumas informações sobre a futura edição do reality show já têm repercutido. Uma das principais novidades é quem estará à frente da apresentação do programa: Tadeu Schmidt será o novo apresentador do BBB, substituindo Tiago Leifert, que teve sua saída da Globo anunciada no último mês de setembro.



Aos sábados, porém, a apresentação do programa deve ser encabeçada pela ex-BBB Ana Clara Lima, segundo apurou o colunista André Romano, do portal Observatório da TV. Ela continua contratada pela TV Globo até 2025, assim como Tadeu Schmidt.

BBB 22: Ana Clara segue no Rede BBB e Camilla de Lucas se junta ao A Entrevista

Ana Clara Lima seguirá no comando da Rede BBB, espécie de pós-programa que entrevista os eliminados. Já no BBB 22: A Eliminação, exibido pelo Multishow, pertencente ao Grupo Globo, a apresentação será de Bruno de Luca e Camilla de Lucas, que substituirá Vivian Amorim, grávida de seu primeiro filho. Camilla foi vice-campeã da edição deste ano do reality show.

Ainda conforme informações do colunista, os grupos Pipoca e Camarote manterão suas atuais configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Os participantes do BBB 22 serão revelados em 18 de janeiro. As dinâmicas de seleção dos participantes anônimos começarão nos próximos dias nos Estúdios Globo, segundo a coluna.



