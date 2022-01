Por que Tiago Leifert não é mais apresentador do BBB?

A vigésima segunda temporada do Big Brother Brasil (BBB 22) está prestes a iniciar e traz consigo diversas novidades. Muito além de mudanças estéticas, provas inéditas e novos participantes, o BBB 22 estreará sob o comando de um novo apresentador, o jornalista Tadeu Schmidt - ele é o terceiro a assumir a atração global depois de Pedro Bial e Tiago Leifert. O reality show estreia em 17 de janeiro.

BBB: por que Tiago Leifert não será mais o apresentador do reality?

O apresentador Tiago Leifert decidiu não renovar seu contrato com a Rede Globo em setembro de 2021. Devido a isto, após 15 anos de trabalho prestado a emissora, o jornalista abriu mão do comando do principal reality show exibido na TV brasileira, assumido por ele em 2017, substituindo o cargo de Pedro Bial.

Após a decisão, Leifert ainda concluiu seu último trabalho na emissora, apresentando a primeira fase do The Voice Brasil 2021 - o restante da atração ficou sob o comando de André Marque, seu substituto.

Em nota enviada à imprensa, a Rede Globo comunicou a demissão do jornalista. "O apresentador [Tiago Leifter] amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias", justificou.

Em seu perfil pessoal no Instagram, onde acumula 7,6 milhões de seguidores, o ex-apresentador do BBB e do The Voice Brasil publicou uma carta aberta se despedindo e agradecendo a emissora pelo trabalho prestado ao longo dos anos.

"Chega um momento na vida de todo jovem que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal eu já obviamente passei por esse momento, meus cabelos (ou a ausência deles) não mentem: tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional esse momento chegou. Em dezembro vou me despedir da casa que eu amo", disse inicialmente.

Ainda segundo o apresentador, a ideia de deixar a emissora começou a ser estudada em 2020. "A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão", afirmou Leifert.

Ainda não há informações sobre para onde o apresentador irá. Especula-se que Leifert saiu da Globo para ter mais tempo para a família. Em entrevista ao Mais Você, programa apresentado por Ana Maria Braga, Leifert falou sobre a decisão em pleno auge da carreira e reafirmou o desejo de focar em outros objetivos. "Tem tanta coisa que quero aprender, quero estudar, cuidar da família. Era essa escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui está cumprida, mas eu posso voltar", disse.

BBB: Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality

O jornalista Tadeu Schmidt é o terceiro apresentador a assumir o comando do BBB. Seu novo cargo na emissora foi anunciado em 10 de novembro de 2021, durante o Fantástico, em que apresentava ao lado de Poliana Abritta. Para lhe substituir na atração, a jornalista Maria Júlia Coutinho deixou a bancada do Jornal Hoje, para dividir a apresentação do programa dominical.

Desde que Leifert anunciou sua saída da emissora após o fim do programa The Voice Brasil, vários nomes foram especulados para assumir o comando do BBB 22. Tadeu era o favorito, mas apesentadores como Marcos Mion, que teve seu nome vetado por estar há pouco tempo na Globo, e Ana Clara, que foi uma opção descartada por ser considerada ainda inexperiente, também foram cogitados.

