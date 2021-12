Lucas Lucco cancela agenda de eventos para ir ao BBB 22, afirma colunista

Há muitas especulações sobre os famosos que participarão do Big Brother Brasil 2022. Entre os nomes cotados, está Lucas Lucco, que teria cancelado sua agenda de trabalho para os primeiros três meses do próximo ano, de acordo com Leo Dias, do “Metrópoles”.

Na terça-feira, 28, o cantor sertanejo afirmou que sua agenda de shows estava aberta. Mas, segundo o colunista, fontes que mantêm relações com o artista disseram que o período de confinamento do reality show está “bloqueado”.

Outras pessoas populares foram apontadas como possíveis convidadas para o BBB 22, como Cléo, Douglas Souza, Ellen Rocche, Arthur Aguar, Lexa, Negra Li e Sophia Abrahão. Esta última já se pronunciou ao dizer que não participará do programa. Outro nome cotado foi a ex-participante Paulinha Leite.

A nova edição do Big Brother Brasil está marcada para começar no dia 17 de janeiro. Com apresentação de Tadeu Schmidt, reality show deve ficar ao ar durante 95 dias, até 21 de abril.

