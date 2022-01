BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

A 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) está prevista para começar na segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). Ao todo, seis cearenses já passaram pelo reality show de confinamento da TV Globo: cinco nasceram na Capital, Fortaleza, e uma nasceu em Icó, no Sudeste do Estado. Apesar de nenhum ter conquistado o prêmio principal, os cearenses marcaram edições do programa de maneiras diferentes. Da religião ao completo anonimato, estes ex-BBBs cruzaram trajetórias diversas após serem eliminados de suas respectivas edições. O POVO preparou uma lista para você se inteirar dos paradeiros deles. Confira:

Ex-BBBs cearenses: Natália Nara

A primeira pessoa a representar o Ceará no BBB foi a jornalista e modelo Natália Nara, que à época de sua participação já era conhecida no Estado por ter sido selecionada em concurso para modelo da estátua de Iracema erguida na Lagoa de Messejana, em Fortaleza, além de passagem pela TV local.

Foi na Capital que ela nasceu e deu os primeiros passos de sua carreira. A musa participou dos programas “Ênio Carlos” e “Sábado Alegre”, ambos da TV Diário, antes do BBB 5. Ela também trabalhou como apresentadora na TV União. Após ser eliminada na sexta semana do programa, Natália foi capa da revista adulta Playboy, inaugurou uma grife chamada “Dolls” e começou a cursar teatro na Casa de Arte das Laranjeiras no Rio de Janeiro. Em 2010, se tornou evangélica e voltou à TV Diário como jornalista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cinco anos depois, após se casar com um membro da Igreja Bola de Neve em São Paulo, mudou seu sobrenome para Prada e reverteu seu foco para a religião. Desde então, ela se dedica ao setor de comunicação da igreja e apresenta um portal interno de notícias. Atualmente, Natália tem 38 anos.

Ex-BBBs cearenses: Roberta Brasil

Também natural de Fortaleza, a bailarina Roberta Brasil foi a quarta eliminada do BBB 6 e a segunda cearense a passar pelo reality show. Sua trajetória foi marcada por um triângulo amoroso entre ela, o mineiro Daniel Saullo e a paulista e vice-campeã Mariana Felício.

Após deixar o programa, Roberta também posou para a Playboy, mas sumiu dos holofotes desde então. Segundo informações são do portal Extra, ela preferiu se manter no anonimato devido a um ex-marido agressivo que a ameaçava. Hoje com 38 anos, a ex-BBB mora no Rio de Janeiro com a mãe e a filha Alessandra.

Ex-BBBs cearenses: Rafael Memória

Na época em que foi recrutado para o BBB 8, Rafael Memória estudava Medicina em Natal, no Rio Grande do Norte. O fortalezense de 38 anos hoje em dia está casado, atua como médico de forma anônima e prefere não ser lembrado por sua trajetória no reality show. Enquanto confinado, ele teve um breve romance com a paulista Juliana Carlos e foi o segundo eliminado.

Sobre o assunto BBB: relembre todas as expulsões do reality show

BBB 22: relembre alguns dos últimos barracos do reality

BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

Ex-BBBs cearenses: Lucas Fernandes

Lucas Fernandes é outro participante do reality que nasceu em terras alencarinas. Antes de participar do programa, o fortalezense já atuava como modelo. Ele começou na profissão na época em que cursava Engenharia e, um dia, foi visto por um olheiro que o convidou a ingressar na carreira.

Ele teve um confinamento repleto de polêmicas amorosas. Durante a edição, Lucas foi apelidado pelo público como “noivo de Taubaté”. Isso porque entrou no programa enquanto estava de casamento marcado com a também modelo Ana Lúcia Vilela. No entanto, no decorrer dos dias, protagonizou diversas cenas em que se mostrava íntimo da participante catarinense Jéssica Mueller.

Lucas foi o quinto eliminado do programa. Após sua saída, ele continuou na carreira de modelo, se casou com Ana Vilela e pretende lançar um livro autobiográfico em que contará o que viveu tanto na carreira de modelo como na participação no BBB. Atualmente, Lucas tem 32 anos.

Ex-BBBs cearenses: Patrícia Leitte

Diretamente de Icó, Patrícia Leitte aterrissou na edição de 2018 do programa e conseguiu ser marcada como a vilã da edição. Protagonizou fofocas, combinações de votos e, principalmente, conflitos. A cearense, inclusive, confrontou a vencedora Gleici Damasceno. Foi a acreana quem a indicou para o paredão. Patrícia era dona da maior rejeição do programa em um paredão triplo (94,26%), mas foi superada por Karol Conká (99,17%), Nego Di (98,76%) e Viih Tube (96,69%), todos do “BBB21”.

Antes de sua participação, a icoense trabalhava como funcionária pública. Formada em Administração de Empresas, tem pós-graduação em Recursos Humanos e um “Master of Business Administration” (MBA) em Políticas Públicas. Após o reality, chegou a fazer participações especiais como cantora em alguns shows mais restritos. Hoje, é youtuber e digital influencer com cerca de 1,2 milhão de seguidores em sua conta no Instagram.

Ex-BBBs cearenses: Kerline Cardoso

A última cearense que passou pela casa foi Kerline Cardoso. Desde antes de sua participação no programa, Kerline já atuava como modelo e influenciadora digital e, assim, conseguiu sustentar sua família. Antes de ser selecionada, a fortalezense já tinha cerca de 50 mil seguidores no Instagram. Ela também é formada em Design de Moda.

Infelizmente, a sister foi breve durante sua participação, saindo logo no primeiro paredão, com 83,5% dos votos. No entanto, foi o tempo necessário para ser personagem em uma das maiores “tretas” da edição, em um desentendimento com Lucas Penteado.

Na ocasião, o ator quis ser “cupido” em uma festa e Kerline fez uma provocação a ele, levando ambos os participantes a novas discussões. Atualmente, após ambos saírem do programa, os ex-BBBs moram no mesmo prédio e suas famílias se tornaram amigas.

Segundo ela, a breve passagem pelo programa teve suas vantagens. “Fico feliz de não ter sido cancelada. Saí super querida. Me deram até nome de ‘fada injustiçada’, pois infelizmente meu paredão foi bem difícil e injusto”. O programa conseguiu alavancar sua carreira nas plataformas digitais. Atualmente, Kerline conta com 1,2 milhão de seguidores.



Tags