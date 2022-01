BBB: relembre em vídeo os 4 maiores barracos da última edição do reality

Participantes como Karol Conká e Gilberto Nogueira protagonizaram algumas das maiores tretas da edição do reality, deixando até o então apresentador Tiago Leifert chocado com os rumos das brigas; relembre algumas em vídeo

O BBB 22 começa no próximo dia 17 de janeiro e os fãs do reality já esperam momentos icônicos para a nova edição. Além do jogo, as brigas protagonizam alguns dos eventos favoritos dos telespectadores da TV Globo. Sob novo comando pelo apresentador Tadeu Schmidt, relembre abaixo alguns dos maiores barracos das edições passadas da atração que é sucesso de audiência:

BBB 21: A briga do basculho

Pocah e Gilberto protagonizaram uma das tretas do BBB21 após um Jogo da Discórdia. Outros participantes precisaram segurar os brothers para que não acontecesse agressão física.

Em determinado momento, o pernambucano disse que a cantora era um “basculho”. “Eu não vim do lixo para perder para basculho, meu amor”, afirmou. Pocah perguntou o significado da expressão, mas Gilberto não explicou. “Não importa”, pontuou.

No auge da briga, em fevereiro, as buscas pela palavra aumentaram consideravelmente e o termo se tornou um dos mais buscados no Google em 2021. Gil, inclusive, afirmou não saber o significado da palavra. Veja abaixo o vídeo do barraco ou clique aqui para assistir no YouTube:

BBB 21: 'Chumbo trocado não dói'

Durante a formação de um dos paredões da temporada, a ex-sister Sarah Andrade discutiu com Rodolffo após ser surpreendida pelo voto de seu, até então, aliado no reality. Os dois foram parar no Paredão com Juliette. A loira chegou a rebater a justificativa dada pelo cantor da dupla com Israel e desejou que o brother saísse da casa. "Agora eu desejo, Rodolffo, do fundo do meu coração, que você saia do programa. Porque você não tem noção do quanto eu sofri e falar que eu te traí? É muita sacanagem". Veja abaixo o vídeo do momento - ou clique aqui para assistir no YouTube - que deixou incrédulo até o apresentador Tiago Leifert:

BBB 21: 'Tem outra braba aqui dentro'

Duas tretas rolaram em um sábado e na mesma área externa da casa: logo após uma discussão entre Gilbero e Arthur, Camilla de Lucas e a mamacita Karol Conká promoveram uma das maiores tretas da edição. Tudo aconteceu depois que a cantora apontou que a influenciadora tomava partido e escolhia ouvir apenas um lado no jogo. "Você quer jogar uma pessoa contra a outra. Só que eu sou Camilla de Lucas, eu não sou idiota, não. Você pode ser a Karol Conká braba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também", reforçou a influencer carioca para a curitibana. Veja abaixo o vídeo do momento ou clique aqui para assistir no YouTube:

BBB 21: Interesse em Bil

É impagável que a trajetória da Karol Conká no programa foi marcada por diversos desafetos e barracos. Dentre eles, a sister chegou a discutir com Carla Diaz após uma festa, quando a rapper acreditou que a atriz tinha interesses amorosos em Arcrebiano. Na época, a sister tinha interesses amorosos no brother.

“Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta”, argumentou a rapper. “Você é doida, Karol? Você veio me dizer que estavam dizendo que eu estava dando em cima do Bil”, comentou Carla. O desentendimento de ambas acordou algumas das sisters da casa, no que Karol Conká argumentou. “Ergue sua voz e mostra quem é você, querida. Eu fui verdadeira com você e você se fez”. Veja abaixo o vídeo ou clique aqui para assistir no YouTube:

