BBB: mais da metade dos ganhadores são do Sudeste; veja lista completa

Dos ganhadores do Big Brother Brasil (BBB), 52,38% são da região Sudeste do Brasil; três simbolizam o Nordeste. Em relação a estados, São Paulo lidera o ranking, com sete ganhadores. Confira o ranking completo

Dos 21 ganhadores do Big Brother Brasil (BBB), 11 são da região Sudeste do Brasil, representando 52,38% dos vitoriosos que levaram o prêmio principal do reality show. Outros três simbolizam o Nordeste. Em relação a estados, São Paulo lidera o ranking, com sete ganhadores; em segundo lugar, com dois cada, ficam Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Confira abaixo a lista completa:

Ganhadores do BBB por estado: veja lista completa

Estado Ganhador(a) Edição Cidade natal São Paulo Kleber Bambam BBB 1 Campinas Rodrigo Leonel BBB 2 Ribeirão Preto Diego Alemão BBB 7 São Bernardo do Campo Rafinha BBB 8 Campinas Maria Melilo BBB 11 São Bernardo do Campo Vanessa Mesquita BBB 14 São Paulo

Thelma Assis BBB 20 Rio de Janeiro Cida BBB 4 Mangaratiba Max BBB 9 Maricá Minas Gerais Fernanda Keulla BBB 13 Belo Horizonte Paula von Sperling BBB 19 Lagoa Santa Goiás Dhomini BBB 3 Goiânia Munik Nunes BBB 16 Bahia Jean Wyllys BBB 5 Alagoinhas Mara Viana BBB 6 Porto Seguro Rio Grande do Sul Marcelo Dourado BBB 10 Porto Alegre Emilly Araújo BBB 17 Eldorado do Sul Mato Grosso do Sul Fael BBB 12 Aral Moreira Paraná Cézar Lima BBB 15 Guarapuava Acre Gleici Damasceno BBB 18 Rio Branco Paraíba Juliette Freire BBB 21 Campina Grande

BBB 22: quando estreia e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

BBB 22: mudanças nas dinâmicas do jogo

O jogo segue com os grupos Pipoca e Camarote mantendo suas já conhecidas configurações. O primeiro concentra participantes anônimos, enquanto o segundo reúne celebridades convidados diretamente pela equipe do reality. Outros elementos do programa serão alterados.



Entre as novidades, a festa e o cinema do líder ganharão novas dinâmicas. Na nova edição, antes de iniciar a celebração do “novo líder”, os participantes agora poderão comprar itens adicionais com suas próprias estalecas para deixar a festa ainda mais turbinada.

A novidade do cinema do líder será para o público: o filme exibido para os brothers será transmitido na Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras na TV Globo. A audiência também contará com conteúdos especiais para acompanhar online. A editoria do BBB no site Receitas.com vai ensinar a fazer pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Além disso, na #RedeBBB, a programação chegará com atrações de segunda a sexta-feira: Bate-Papo BBB com o eliminado, Parada BBB e Mesa BBB, entre outros formatos, estão confirmados para a próxima temporada.

Como em todas as edições, a casa irá ganhar novos ambientes e uma nova decoração para ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como Provas do Líder, do Anjo, Bate-Volta e Imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Além disso, o CAT BBB, quadro de humor que foi sucesso garantido, também seguirá no programa com um resumo divertido e elaborado do que rolou durante a semana. Rafael Portugal, que não renovou seu contrato com a Globo, será substituído por Dani Calabresa no CAT.



