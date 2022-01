Participantes do BBB 22: quando deve sair a lista de nomes confirmados?

A lista oficial com os nomes dos participantes do BBB 22 deve ser divulgada ao longo da programação da TV Globo já na próxima semana. O reality show com famosos e anônimos começa dia 17 de janeiro

Os nomes dos famosos e anônimos que estarão no Big Brother Brasil 22 (BBB 22) serão divulgados em intervalos na grade de programação da TV Globo, já na próxima semana. A divulgação da lista oficial dos participantes do reality show deverá ocorrer durante o dia 11 de janeiro (11/01), uma terça-feira. Seis dias depois (17/01) tem início a nova edição.

Em 2022, a atração será comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt, após a saída de Tiago Leifert da emissora em 2021. Já são mais de 336 participantes ao longo das 21 edições do reality em 1706 dias do programa no ar. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022.

BBB 22: quando estreia e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: Tadeu Schmidt substitui Tiago Leifert

No início de outubro de 2021, internautas levantaram rumores quanto a uma possível nova liderança no BBB: Tadeu Schmidt substituiria Tiago Leifert como apresentador. Os rumores foram confirmados pela Globo no dia 10, com Tadeu introduzido Maju Cotinho, que deixou o “Jornal Hoje”, em seu lugar no “Fantástico”.

Desde que Leifert anunciou sua saída da emissora após o fim do programa The Voice Brasil, vários nomes foram especulados para assumir o comando do BBB 22. Tadeu era o favorito, mas apesentadores como Marcos Mion, que teve seu nome vetado por estar há pouco tempo na Globo, e Ana Clara, que foi uma opção descartada por ser considerada ainda inexperiente, também foram cogitados.

Ana Clara, que participou do BBB 18, encabeça o Rede BBB, programa derivado, mas deve apresentar o BBB 22 aos sábados, segundo o colunista André Romano, do portal Observatório da TV. Tanto ela quanto Schmidt têm contratos com a Globo até 2025.

