Enquete A Fazenda 17: Duda, Renata ou Walério? Quem sai? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem sai na 2ª roça? Duda, Renata ou Walério? VoteDuda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo disputam a preferência do público em A Fazenda 17. Veja parciais atualizadas e vote na enquete
A segunda roça de A Fazenda 17 foi formada na noite dessa quarta-feira, 1º, e promete agitar os rumos do reality show da Record TV.
Após a vitória de Rayane Figliuzzi na Prova do Fazendeiro, Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo ficaram oficialmente na berlinda.
Agora, cabe ao público decidir quem segue na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 2, ao vivo.
A Fazenda 17: vote na enquete
Antes do resultado oficial, participe da enquete O POVO e dê sua opinião sobre quem deve ficar em A Fazenda 17. Sua participação ajuda a medir a temperatura do público na disputa desta semana.
A Fazenda 17: como a roça foi formada
A dinâmica começou na terça-feira, 30, com o fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicando Rayane Figliuzzi para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Matheus Martins recebeu 11 votos e seria o segundo roceiro.
No entanto, Yoná Sousa, dona do poder da chama laranja, decidiu transferir todos os votos do ator para Walério Araújo, que acabou indo direto para a berlinda com 17 indicações.
Walério precisou puxar alguém da baia e escolheu Duda Wendling. Já no “Resta Um”, Renata Müller sobrou e completou a formação da roça.
Em seguida, Renata vetou Duda da Prova do Fazendeiro, o que garantiu que apenas Rayane, Walério e ela mesma pudessem disputar a prova.
Na noite de quarta, 1º, Rayane levou a melhor e conquistou o chapéu de fazendeira da semana, escapando da votação popular.
Quem está na segunda roça de A Fazenda 17
Com a vitória de Rayane, a roça foi oficialmente definida entre Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo. O trio agora depende da escolha do público para continuar no reality.
Segundo a parcial da enquete do UOL, Duda lidera a preferência com mais de 46% dos votos, seguida por Walério (32%) e Renata (21%). Vale lembrar que a votação oficial acontece no portal R7 e é para decidir quem fica no programa.
Como foi a votação da sede em A Fazenda 17
O alvo inicial da votação da sede foi Matheus Martins, que acumulou 11 votos. Porém, Yoná usou o poder da chama laranja e transferiu todos os votos dele para Walério Araújo, que terminou a rodada com 17 indicações e foi direto para a Roça.
Com o poder do pergaminho branco, Duda precisou indicar dois peões da sede para ficarem disponíveis na puxada da baia. Ela escolheu Fernando Sampaio e Luiz Mesquita. Walério, então, puxou a própria Duda para a berlinda.
A Fazenda 17: quem votou em quem na Roça
