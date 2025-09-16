A Fazenda 17 tem cearense; veja quem do CE já participou

A Fazenda 17 tem cearense no elenco; veja quem do Ceará já participouReality rural da Record estreou com 24 peões e dois infiltrados disputando R$ 2 milhões. Ceará volta a marcar presença no programa
A Fazenda 17 começou oficialmente nessa segunda-feira, 15, reunindo o maior elenco da história do reality rural da Record.
Ao todo, são 24 participantes e dois infiltrados na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Entre os peões está o cantor cearense Wallas Arrais, que entra para a lista de nomes do Ceará que já encararam o confinamento.
A seguir, O POVO apresenta cada um dos cearenses que já participaram do reality rural.
Cearenses que participaram de A Fazenda
Thayse Teixeira em A Fazenda 11
Natural do Cariri, a aproximadamente 461 km de Fortaleza, Thayse Teixeira se destacou como influenciadora digital e humorista antes de entrar no reality.
Conhecida como “Dona do Cariri”, ela conquistou o público com sua espontaneidade e chegou a acumular mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.
Durante sua passagem em A Fazenda 11, formou fortes laços com Hari e Tati, chegando a cozinhar pratos nordestinos para os colegas de confinamento.
Thayse foi eliminada na décima Roça, após ser indicada por Viny Vieira e perder a Prova do Fazendeiro para Lucas Viana.
Kerline Cardoso em A Fazenda 14
Fortalezense, Kerline Cardoso participou da 14ª edição do reality e ficou marcada por seu romance conturbado com Shayan, que rendeu o segundo beijo da temporada. Antes disso, ela já havia sido conhecida por sua breve passagem no BBB.
Em A Fazenda 14, Kerline fez parte do grupo “Clube das Winx” ao lado de Tati, Alex, Ingrid e Ruivinha.
Foi eliminada na 10ª Roça, com apenas 23,18% dos votos, em disputa contra Bárbara Borges e Ellen Cardoso, a Moranguinho.
Wallas Arrais em A Fazenda 17
O cantor Wallas Arrais, de 32 anos, é o representante cearense na 17ª edição de A Fazenda. Dono de hits como "Frio na Barriga" e "Eu Não Vou", ele conquistou fãs no forró eletrônico e acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.
Wallas ganhou notoriedade ao namorar a influenciadora Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão. O relacionamento terminou em 2019 de forma conturbada, com polêmicas envolvendo pensão alimentícia e brigas públicas.
Agora, o cantor encara o desafio do confinamento e promete levar o ritmo nordestino para dentro da sede.
Elenco de A Fazenda 17
Além de Wallas, a 17ª edição do reality conta com nomes de diferentes áreas da TV, música e internet. Entre eles estão:
- Gabriela Spanic (atriz)
- Toninho Tornado (humorista)
- Nizam (ex-bbb)
- Will Guimarães (Dj e modelo)
- Creo Kellab (ator)
- Matheus Martins (ator e modelo)
- Maria Caporusso (influenciadora)
- Saory Cardoso (ex-De Férias com o Ex)
- Guilherme Boury (ator)
- Gabily (ex-affair de Neymar)
- Carol Lekker (Miss Bumbum 2022)
- Renata Muller (criadora de conteúdo)
- Walério Araújo (estilista)
- Fernando Sampaio (ator)
- Michelle Barros (jornalista)
- Duda Wendling (atriz)
- Kathy Maravilha (dançarina)
- Tamiris Assis (ex-Davi Britto)
- Wallas Arrais (cantor)
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes (pai de Vih Tube)
- Dudu Camargo (apresentador)
- Rayane Figliuzzi (empresária)
- Shia Phoenis (ator)
- Luiz Mesquita (filho do Otávio Mesquita)
- Martina Sanzi (criadora de conteúdo)
Onde assistir à “A Fazenda 17”
O reality vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16h, na Record. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas.
Já no YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.