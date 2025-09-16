A Fazenda 17 tem cearense; veja quem do CE já participou

Natural do Ceará, Wallas Arrais, 32 anos, é o mais novo participante de "A Fazenda 17". / Crédito: Reprodução/Instagram @wallasarrais

A Fazenda 17 começou oficialmente nessa segunda-feira, 15, reunindo o maior elenco da história do reality rural da Record. Ao todo, são 24 participantes e dois infiltrados na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Entre os peões está o cantor cearense Wallas Arrais, que entra para a lista de nomes do Ceará que já encararam o confinamento.

A seguir, O POVO apresenta cada um dos cearenses que já participaram do reality rural. Cearenses que participaram de A Fazenda Thayse Teixeira em A Fazenda 11

Thayse Teixeira, a "Dona do Cariri", representou a cultura nordestina na Fazenda 11. Crédito: Reprodução/Instagram @thayseteixeiraof Natural do Cariri, a aproximadamente 461 km de Fortaleza, Thayse Teixeira se destacou como influenciadora digital e humorista antes de entrar no reality. Conhecida como “Dona do Cariri”, ela conquistou o público com sua espontaneidade e chegou a acumular mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Kerline Cardoso em A Fazenda 14 Kerline Cardoso, de Fortaleza, viveu romance e tretas intensas na Fazenda 14. Crédito: Reprodução/Instagram @kerline Fortalezense, Kerline Cardoso participou da 14ª edição do reality e ficou marcada por seu romance conturbado com Shayan, que rendeu o segundo beijo da temporada. Antes disso, ela já havia sido conhecida por sua breve passagem no BBB. Em A Fazenda 14, Kerline fez parte do grupo “Clube das Winx” ao lado de Tati, Alex, Ingrid e Ruivinha.