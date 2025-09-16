Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17 tem cearense; veja quem do CE já participou

Reality rural da Record estreou com 24 peões e dois infiltrados disputando R$ 2 milhões. Ceará volta a marcar presença no programa
Autor Izabele Vasconcelos
Tipo Notícia

A Fazenda 17 começou oficialmente nessa segunda-feira, 15, reunindo o maior elenco da história do reality rural da Record.

Ao todo, são 24 participantes e dois infiltrados na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Entre os peões está o cantor cearense Wallas Arrais, que entra para a lista de nomes do Ceará que já encararam o confinamento.

A seguir, O POVO apresenta cada um dos cearenses que já participaram do reality rural.

Cearenses que participaram de A Fazenda

Thayse Teixeira em A Fazenda 11

Natural do Cariri, a aproximadamente 461 km de Fortaleza, Thayse Teixeira se destacou como influenciadora digital e humorista antes de entrar no reality.

Conhecida como “Dona do Cariri”, ela conquistou o público com sua espontaneidade e chegou a acumular mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Durante sua passagem em A Fazenda 11, formou fortes laços com Hari e Tati, chegando a cozinhar pratos nordestinos para os colegas de confinamento.

Thayse foi eliminada na décima Roça, após ser indicada por Viny Vieira e perder a Prova do Fazendeiro para Lucas Viana.

Kerline Cardoso em A Fazenda 14

Fortalezense, Kerline Cardoso participou da 14ª edição do reality e ficou marcada por seu romance conturbado com Shayan, que rendeu o segundo beijo da temporada. Antes disso, ela já havia sido conhecida por sua breve passagem no BBB.

Em A Fazenda 14, Kerline fez parte do grupo “Clube das Winx” ao lado de Tati, Alex, Ingrid e Ruivinha.

Foi eliminada na 10ª Roça, com apenas 23,18% dos votos, em disputa contra Bárbara Borges e Ellen Cardoso, a Moranguinho.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Wallas Arrais em A Fazenda 17

O cantor Wallas Arrais, de 32 anos, é o representante cearense na 17ª edição de A Fazenda. Dono de hits como "Frio na Barriga" e "Eu Não Vou", ele conquistou fãs no forró eletrônico e acumula mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

Wallas ganhou notoriedade ao namorar a influenciadora Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão. O relacionamento terminou em 2019 de forma conturbada, com polêmicas envolvendo pensão alimentícia e brigas públicas.

Agora, o cantor encara o desafio do confinamento e promete levar o ritmo nordestino para dentro da sede.

Elenco de A Fazenda 17

Além de Wallas, a 17ª edição do reality conta com nomes de diferentes áreas da TV, música e internet. Entre eles estão:

  • Gabriela Spanic (atriz)
  • Toninho Tornado (humorista)
  • Nizam (ex-bbb)
  • Will Guimarães (Dj e modelo)
  • Creo Kellab (ator)
  • Matheus Martins (ator e modelo)
  • Maria Caporusso (influenciadora)
  • Saory Cardoso (ex-De Férias com o Ex)
  • Guilherme Boury (ator)
  • Gabily (ex-affair de Neymar)
  • Carol Lekker (Miss Bumbum 2022)
  • Renata Muller (criadora de conteúdo)
  • Walério Araújo (estilista)
  • Fernando Sampaio (ator)
  • Michelle Barros (jornalista)
  • Duda Wendling (atriz)
  • Kathy Maravilha (dançarina)
  • Tamiris Assis (ex-Davi Britto)
  • Wallas Arrais (cantor)
  • Yoná Sousa
  • Fabiano Moraes (pai de Vih Tube)
  • Dudu Camargo (apresentador)
  • Rayane Figliuzzi (empresária)
  • Shia Phoenis (ator)
  • Luiz Mesquita (filho do Otávio Mesquita)
  • Martina Sanzi (criadora de conteúdo)

Onde assistir à “A Fazenda 17”

O reality vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16h, na Record. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas.

Já no YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

celebridades

