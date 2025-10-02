Enquete Roça A Fazenda 17: votação atualizada hoje, 2; quem sai

Enquete Roça A Fazenda 17: veja quem sai em votação atualizada hoje (02/10)Confira quem lidera a preferência do público em enquete da segunda Roça. Participantes disputam a permanência na segunda Roça de A Fazenda 17
A segunda Roça de A Fazenda 17 foi formada na noite de quarta-feira, 1º, e promete mexer com os rumos do reality show da Record TV.
Após a vitória de Rayane Figliuzzi na Prova do Fazendeiro, Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo ficaram oficialmente na berlinda.
Agora, cabe ao público decidir quem segue na disputa pelo prêmio milionário. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 2, ao vivo.
Enquete A Fazenda 17: parcial da votação
De acordo com a enquete O POVO, que já soma mais de mil votos, Duda Wendling lidera a preferência com 50,25% das intenções para que fique.
Walério Araújo aparece em segundo lugar com 25,70%, seguida de perto por Renata Müller, que tem 24,02%. A votação oficial, no entanto, acontece no site do R7 e define quem continua no reality.
- Duda Wendling - 50,28%
- Walério Araújo - 25,70%
- Renata Müller - 24,02%
Como a Roça foi formada em A Fazenda 17
A dinâmica começou na terça-feira, 30, quando o fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Rayane Figliuzzi direto para o primeiro banquinho.
Na votação da sede, Matheus Martins recebeu 11 votos, mas Yoná Sousa usou o poder da chama laranja e transferiu todas as indicações para Walério Araújo, que terminou com 17 votos e foi direto para a berlinda.
Na sequência, Walério precisou puxar alguém da baia e escolheu Duda Wendling. Já no “Resta Um”, quem sobrou foi Renata Müller, completando o trio de indicados.
Antes da Prova do Fazendeiro, Renata vetou Duda da disputa, deixando a prova entre ela, Walério e Rayane. No fim, Rayane venceu e escapou da votação popular, garantindo o chapéu de fazendeira da semana.
A Fazenda 17: quem está na segunda Roça
Com a vitória de Rayane, a segunda Roça foi oficialmente definida entre Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo.
O público agora precisa escolher quem permanece no jogo, votando através do portal oficial da Record TV.