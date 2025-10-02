Enquete Roça A Fazenda 17: votação atualizada hoje, 2; quem sai

Quem já conquistou o coração do público de A Fazenda 17? Confira quem está liderando votação da enquete / Crédito: Reprodução / Instagram

A segunda Roça de A Fazenda 17 foi formada na noite de quarta-feira, 1º, e promete mexer com os rumos do reality show da Record TV. Após a vitória de Rayane Figliuzzi na Prova do Fazendeiro, Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo ficaram oficialmente na berlinda.

Como a Roça foi formada em A Fazenda 17 A dinâmica começou na terça-feira, 30, quando o fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Rayane Figliuzzi direto para o primeiro banquinho. Na votação da sede, Matheus Martins recebeu 11 votos, mas Yoná Sousa usou o poder da chama laranja e transferiu todas as indicações para Walério Araújo, que terminou com 17 votos e foi direto para a berlinda. Na sequência, Walério precisou puxar alguém da baia e escolheu Duda Wendling. Já no “Resta Um”, quem sobrou foi Renata Müller, completando o trio de indicados.