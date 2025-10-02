Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Roça A Fazenda 17: votação atualizada hoje, 2; quem sai

Enquete Roça A Fazenda 17: veja quem sai em votação atualizada hoje (02/10)

Confira quem lidera a preferência do público em enquete da segunda Roça. Participantes disputam a permanência na segunda Roça de A Fazenda 17
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A segunda Roça de A Fazenda 17 foi formada na noite de quarta-feira, 1º, e promete mexer com os rumos do reality show da Record TV.

Após a vitória de Rayane Figliuzzi na Prova do Fazendeiro, Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo ficaram oficialmente na berlinda.

Agora, cabe ao público decidir quem segue na disputa pelo prêmio milionário. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 2, ao vivo.

Enquete A Fazenda 17: parcial da votação

De acordo com a enquete O POVO, que já soma mais de mil votos, Duda Wendling lidera a preferência com 50,25% das intenções para que fique.

Walério Araújo aparece em segundo lugar com 25,70%, seguida de perto por Renata Müller, que tem 24,02%. A votação oficial, no entanto, acontece no site do R7 e define quem continua no reality.

  • Duda Wendling - 50,28%
  • Walério Araújo - 25,70%
  • Renata Müller - 24,02%

Leia mais

Como a Roça foi formada em A Fazenda 17

A dinâmica começou na terça-feira, 30, quando o fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Rayane Figliuzzi direto para o primeiro banquinho.

Na votação da sede, Matheus Martins recebeu 11 votos, mas Yoná Sousa usou o poder da chama laranja e transferiu todas as indicações para Walério Araújo, que terminou com 17 votos e foi direto para a berlinda.

Na sequência, Walério precisou puxar alguém da baia e escolheu Duda Wendling. Já no “Resta Um”, quem sobrou foi Renata Müller, completando o trio de indicados.

Antes da Prova do Fazendeiro, Renata vetou Duda da disputa, deixando a prova entre ela, Walério e Rayane. No fim, Rayane venceu e escapou da votação popular, garantindo o chapéu de fazendeira da semana.

>> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 17: quem está na segunda Roça

Com a vitória de Rayane, a segunda Roça foi oficialmente definida entre Duda Wendling, Renata Müller e Walério Araújo.

O público agora precisa escolher quem permanece no jogo, votando através do portal oficial da Record TV.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar