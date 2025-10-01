Enquete A Fazenda 17: quem deve sair na 2ª roça? Veja votação

Roceiros foram definidos nessa terça-feira, 30. Um deles será eliminado de A Fazenda na quinta, 2; vote na enquete / Crédito: Reprodução/Instagram @dudawendling @rayfigliuzzi @afazendarecord

A noite dessa terça-feira, 30, foi de fogo no feno em A Fazenda 17. A formação da segunda Roça agitou o reality rural da Record e terminou com quatro nomes ameaçados: Duda Wendling, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Walério Araújo. Vote na enquete e veja quem deve sair ao final do texto. Um deles será eliminado na quinta-feira, 2. Antes disso, Rayane, Renata e Walério ainda disputam a Prova do Fazendeiro, que pode salvar um dos indicados.