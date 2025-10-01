Enquete A Fazenda 17: quem deve sair na 2ª roça? Veja votação

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete A Fazenda 17: quem está na 2ª Roça e quem deve sair? Veja votação

Quatro peões disputam a permanência na 17ª edição do reality rural. Entenda como a roça foi formada e vote na enquete O POVO
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Tipo Notícia

A noite dessa terça-feira, 30, foi de fogo no feno em A Fazenda 17. A formação da segunda Roça agitou o reality rural da Record e terminou com quatro nomes ameaçados: Duda Wendling, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Walério Araújo. Vote na enquete e veja quem deve sair ao final do texto.

Um deles será eliminado na quinta-feira, 2. Antes disso, Rayane, Renata e Walério ainda disputam a Prova do Fazendeiro, que pode salvar um dos indicados.

A Fazenda 17: o poder do lampião mudou os rumos do jogo

A vencedora da Prova de Fogo, Yoná Sousa, ficou responsável por abrir os poderes do lampião. Ela optou pela chama laranja, que permitia transferir todos os votos de um peão para outro que tivesse recebido pelo menos uma indicação.

O pergaminho branco ficou com Duda Wendling, que também interferiu diretamente no rumo da votação.

Na sequência, o fazendeiro da semana, Dudu Camargo, não hesitou em indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da Roça.

Ele justificou sua decisão dizendo que a peoa teria menosprezado um prêmio durante dinâmica anterior.

"Resta" Um definiu a última roceira

Na última etapa da dinâmica, o Resta Um, Renata Muller acabou sobrando e se tornou a quarta integrante da Roça.

A influenciadora ainda teve que vetar um adversário da Prova do Fazendeiro e escolheu Duda Wendling. Assim, apenas Rayane, Walério e Renata disputarão a chance de escapar da votação do público.

Como foi a votação da sede em A Fazenda 17

O alvo inicial da votação da sede foi Matheus Martins, que acumulou 11 votos. Porém, Yoná usou o poder da chama laranja e transferiu todos os votos dele para Walério Araújo, que terminou a rodada com 17 indicações e foi direto para a Roça.

Com o poder do pergaminho branco, Duda precisou indicar dois peões da sede para ficarem disponíveis na puxada da baia. Ela escolheu Fernando Sampaio e Luiz Mesquita. Walério, então, puxou a própria Duda para a berlinda.

A Fazenda 17: quem votou em quem na Roça 

Enquete O POVO: quem deve sair na segunda roça de A Fazenda 17?

Participe da enquete e vote em quem deve sair desta roça.

