Enquete A Fazenda 17: quem deve sair na 2ª roça? Veja votação

Enquete A Fazenda 17: quem está na 2ª Roça e quem deve sair? Veja votaçãoQuatro peões disputam a permanência na 17ª edição do reality rural. Entenda como a roça foi formada e vote na enquete O POVO
A noite dessa terça-feira, 30, foi de fogo no feno em A Fazenda 17. A formação da segunda Roça agitou o reality rural da Record e terminou com quatro nomes ameaçados: Duda Wendling, Rayane Figliuzzi, Renata Muller e Walério Araújo. Vote na enquete e veja quem deve sair ao final do texto.
Um deles será eliminado na quinta-feira, 2. Antes disso, Rayane, Renata e Walério ainda disputam a Prova do Fazendeiro, que pode salvar um dos indicados.
A Fazenda 17: o poder do lampião mudou os rumos do jogo
A vencedora da Prova de Fogo, Yoná Sousa, ficou responsável por abrir os poderes do lampião. Ela optou pela chama laranja, que permitia transferir todos os votos de um peão para outro que tivesse recebido pelo menos uma indicação.
O pergaminho branco ficou com Duda Wendling, que também interferiu diretamente no rumo da votação.
Na sequência, o fazendeiro da semana, Dudu Camargo, não hesitou em indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da Roça.
Ele justificou sua decisão dizendo que a peoa teria menosprezado um prêmio durante dinâmica anterior.
Leia mais
"Resta" Um definiu a última roceira
Na última etapa da dinâmica, o Resta Um, Renata Muller acabou sobrando e se tornou a quarta integrante da Roça.
A influenciadora ainda teve que vetar um adversário da Prova do Fazendeiro e escolheu Duda Wendling. Assim, apenas Rayane, Walério e Renata disputarão a chance de escapar da votação do público.
Como foi a votação da sede em A Fazenda 17
O alvo inicial da votação da sede foi Matheus Martins, que acumulou 11 votos. Porém, Yoná usou o poder da chama laranja e transferiu todos os votos dele para Walério Araújo, que terminou a rodada com 17 indicações e foi direto para a Roça.
Com o poder do pergaminho branco, Duda precisou indicar dois peões da sede para ficarem disponíveis na puxada da baia. Ela escolheu Fernando Sampaio e Luiz Mesquita. Walério, então, puxou a própria Duda para a berlinda.
A Fazenda 17: quem votou em quem na Roça
- Toninho Tornado votou em Matheus Martins
- Tamires Assis votou em Fernando Sampaio
- Renata Muller votou em Matheus Martins
- Yoná Sousa votou em Walério Araújo
- Michelle Barros votou em Gaby Spanic
- Creo Kellab votou em Matheus Martins
- Carol Lekker votou em Walério Araújo
- Shia Phoenix votou em Matheus Martins
- Kathy Maravilha votou em Walério Araújo
- Wallas Arrais votou em Matheus Martins
- Guilherme Boury votou em Matheus Martins
- Nizam Hayek votou em Matheus Martins
- Saory Cardoso votou em Walério Araújo
- Fabiano Moraes votou em Matheus Martins
- Martina Sanzi votou em Gaby Spanic
- Gaby Spanic votou em Fernando Sampaio
- Matheus Martins votou em Walério Araújo
- Duda Wendling votou em Walério Araújo
- Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic
- Maria Caporusso votou em Fernando Sampaio
- William Guimarães votou em Carolina Lekker
- Walério Araújo votou em Matheus Martins
- Rayane Figliuzzi votou em Matheus Martins
- Luiz Otávio Mesquita votou em Matheus Martins
Enquete O POVO: quem deve sair na segunda roça de A Fazenda 17?
Participe da enquete e vote em quem deve sair desta roça.