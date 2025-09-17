Infiltrados em A Fazenda 17: veja quem são e o que fazem

Participantes infiltrados de A Fazenda 17: quem são e o que estão fazendoRecord surpreende público ao revelar dois infiltrados como os falsos peões, que terão de enganar os colegas durante uma semana
A nova temporada de A Fazenda chegou com uma novidade que já movimenta o público. A Record revelou, na estreia dessa segunda-feira, 15, que dois participantes não são peões de verdade, mas infiltrados com a missão de enganar os demais colegas.
O público já sabe quem são: Carol Lekker e Matheus Martins. Porém, na sede, os outros 24 jogadores seguem sem desconfiar da identidade dos impostores.
Quem são os infiltrados de A Fazenda 17
Carolina Lekker tem 27 anos e ficou conhecida após vencer o concurso Miss Bumbum. A modelo, que já morou nos Estados Unidos, ganhou repercussão ao afirmar que seguia a chamada “dieta do sexo”, rotina que incluía longas horas de relações visando perder peso.
Desde 2022, Carol tenta entrar em realities da emissora. Chegou a participar brevemente de A Grande Conquista, mas foi eliminada ainda na fase inicial, e quase entrou em A Fazenda 16, sendo cortada na reta final.
Já Matheus Martins é ator, DJ e modelo. Natural de Santa Catarina, interpretou Radai na novela bíblica "Reis", da própria Record, e também já estampou capas de revistas de moda. Agora, ele encara o desafio de manter sua identidade secreta enquanto interage com os demais peões.
A Fazenda 17: como funciona a dinâmica dos infiltrados
Nesta edição, A Fazenda 17 conta com 26 participantes — dois a mais que o habitual. Carol e Matheus foram designados como infiltrados e precisam pregar peças e adotar comportamentos estratégicos para despistar os colegas.
Se não forem descobertos até a próxima terça-feira, 23, os dois ganham R$ 50 mil, além da chance de seguir no jogo normalmente. Mas, se pelo menos cinco peões acertarem suas identidades, o prêmio será dividido entre quem descobriu.
Adriane Galisteu explicou a dinâmica durante o programa: “Nem todos os 26 peões são peões de verdade. Cabe a vocês descobrir quem é. Se cinco de vocês acertarem, vão dividir essa bolada. Caso contrário, o prêmio vai para o infiltrado”.
Infiltrados em A Fazenda 17: mistério dentro e fora da sede
Um detalhe que aumenta a tensão é que os próprios infiltrados não sabem que estão acompanhados na missão.
Ou seja, Carol e Matheus acreditam ser os únicos nesse papel, o que adiciona um grau extra de complexidade à convivência.
Durante a semana, a produção promete liberar pistas graduais aos confinados. Primeiro, eles souberam haver pelo menos um infiltrado.
Depois, serão reveladas informações sobre o gênero dos falsos peões, até que, na quinta-feira, 18, a produção dará uma última dica, apontando nomes de dois competidores que não são os infiltrados.
Elenco de A Fazenda 17
Além de Carol e Matheus, a 17ª edição do reality conta com nomes de diferentes áreas da TV, música e internet. Entre eles estão:
- Gabriela Spanic (atriz)
- Toninho Tornado (humorista)
- Nizam (ex-bbb)
- Will Guimarães (Dj e modelo)
- Creo Kellab (ator)
- Maria Caporusso (influenciadora)
- Saory Cardoso (ex-De Férias com o Ex)
- Guilherme Boury (ator)
- Gabily (ex-affair de Neymar)
- Wallas Arrais (cantor)
- Renata Muller (criadora de conteúdo)
- Walério Araújo (estilista)
- Fernando Sampaio (ator)
- Michelle Barros (jornalista)
- Duda Wendling (atriz)
- Kathy Maravilha (dançarina)
- Tamiris Assis (ex-Davi Britto)
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes (pai de Vih Tube)
- Dudu Camargo (apresentador)
- Rayane Figliuzzi (empresária)
- Shia Phoenis (ator)
- Luiz Mesquita (filho do Otávio Mesquita)
- Martina Sanzi (criadora de conteúdo)