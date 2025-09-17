Infiltrados em A Fazenda 17: veja quem são e o que fazem

Com duração de 95 dias e prêmio de R$ 2 milhões, A Fazenda 17 utiliza da estratégia dos infiltrados em que jogadores precisam enganar colegas sem serem desmascarados. / Crédito: Reprodução/Instagram @carollekker @matheusmartins

A nova temporada de A Fazenda chegou com uma novidade que já movimenta o público. A Record revelou, na estreia dessa segunda-feira, 15, que dois participantes não são peões de verdade, mas infiltrados com a missão de enganar os demais colegas. O público já sabe quem são: Carol Lekker e Matheus Martins. Porém, na sede, os outros 24 jogadores seguem sem desconfiar da identidade dos impostores.

A Fazenda 17: como funciona a dinâmica dos infiltrados

Nesta edição, A Fazenda 17 conta com 26 participantes — dois a mais que o habitual. Carol e Matheus foram designados como infiltrados e precisam pregar peças e adotar comportamentos estratégicos para despistar os colegas. Se não forem descobertos até a próxima terça-feira, 23, os dois ganham R$ 50 mil, além da chance de seguir no jogo normalmente. Mas, se pelo menos cinco peões acertarem suas identidades, o prêmio será dividido entre quem descobriu. Adriane Galisteu explicou a dinâmica durante o programa: “Nem todos os 26 peões são peões de verdade. Cabe a vocês descobrir quem é. Se cinco de vocês acertarem, vão dividir essa bolada. Caso contrário, o prêmio vai para o infiltrado”.

