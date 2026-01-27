BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário da eliminação

BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário e como assistir à eliminaçãoSegundo Paredão do BBB 26 será decidido nesta terça-feira, 27, e reúne apenas participantes Pipoca em uma noite de tensão e disputa acirrada
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) entra em um momento crucial nesta terça-feira, 27 de janeiro. Após a exibição do segundo Sincerão da temporada, na noite de segunda, 26, o público acompanha a segunda Eliminação do BBB 26, que vai definir quem deixa a casa mais vigiada do País.
Desta vez, o Paredão é formado exclusivamente por integrantes do grupo Pipoca. Brigido, Leandro e Matheus enfrentam a votação popular em uma berlinda marcada pelo equilíbrio e pela expectativa de reviravoltas até o anúncio oficial.
Saiba como o Paredão foi formado, que horas será e como assistir à segunda eliminação do BBB 26.
Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26
A formação do segundo Paredão começou na sexta-feira, 23, com a dinâmica das Caixas-Surpresa. Nela, Alberto Cowboy e Brígido precisaram chegar a um consenso e acabaram indicando Leandro diretamente para a berlinda.
Na sequência, o Líder da semana, Babu Santana, escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. Já na votação da casa, Brigido foi o mais votado, com seis votos, completando o trio emparedado. Nesta semana, não houve Prova Bate e Volta, o que manteve a formação do Paredão sem alterações.
Qual o cenário antes da segunda eliminação
O cenário aponta para uma Eliminação imprevisível. A disputa entre Matheus e Leandro aparece bastante equilibrada, indicando que qualquer mudança no comportamento do público pode ser decisiva nas horas finais de votação.
Brigido, por sua vez, surge com rejeição menor em relação aos outros dois emparedados, o que concentra a tensão principal entre Matheus e Leandro. Mesmo assim, a história do BBB mostra que Paredões apertados podem surpreender até o último instante.
BBB 26: eliminação será anunciada ao vivo
O resultado oficial do segundo Paredão será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt durante o programa desta terça-feira, 27.
O participante mais votado pelo público se despede do confinamento e, logo em seguida, participa do Bate-Papo BBB, onde comenta sua trajetória no jogo.
Que horas começa o BBB 26 hoje, terça-feira, 27?
A edição do Big Brother Brasil desta terça-feira, 27, vai ao ar por volta das 22h25, logo após a novela Três Graças, na TV Globo. Aos domingos, o programa é exibido após o Fantástico.
Como assistir ao BBB 26
Além da transmissão na TV aberta, o público pode acompanhar tudo o que acontece na casa pelo Globoplay. A plataforma oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia para assinantes, além da íntegra de todos os episódios exibidos na TV Globo.
Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o mosaico e a câmera exclusiva do Líder, garantindo que nenhum detalhe do jogo passe despercebido. No plano Padrão, também estão disponíveis as atualizações do Click BBB. Já o plano Premium inclui as íntegras do Big Show, do Mesacast BBB e do BBB Ao Vivo.
Para quem não é assinante, o Globoplay libera a edição completa exibida na TV, além de trechos selecionados, lives, conteúdos do Click BBB, o Bate-Papo BBB, o Big Day, o Prêmio gshow e parte da programação do Momento Pipoca.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4