BBB 26: que horas começa hoje, terça? Veja horário da eliminação

Eliminação desta terça-feira, 27, define quem sai no segundo Paredão do BBB 26, formado só por participantes Pipoca. / Crédito: Reprodução/Gshow

Desta vez, o Paredão é formado exclusivamente por integrantes do grupo Pipoca. Brigido, Leandro e Matheus enfrentam a votação popular em uma berlinda marcada pelo equilíbrio e pela expectativa de reviravoltas até o anúncio oficial.

Saiba como o Paredão foi formado, que horas será e como assistir à segunda eliminação do BBB 26. Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26 A formação do segundo Paredão começou na sexta-feira, 23, com a dinâmica das Caixas-Surpresa. Nela, Alberto Cowboy e Brígido precisaram chegar a um consenso e acabaram indicando Leandro diretamente para a berlinda. Na sequência, o Líder da semana, Babu Santana, escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. Já na votação da casa, Brigido foi o mais votado, com seis votos, completando o trio emparedado. Nesta semana, não houve Prova Bate e Volta, o que manteve a formação do Paredão sem alterações.

BBB 26: eliminação será anunciada ao vivo O resultado oficial do segundo Paredão será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt durante o programa desta terça-feira, 27. O participante mais votado pelo público se despede do confinamento e, logo em seguida, participa do Bate-Papo BBB, onde comenta sua trajetória no jogo. Que horas começa o BBB 26 hoje, terça-feira, 27? A edição do Big Brother Brasil desta terça-feira, 27, vai ao ar por volta das 22h25, logo após a novela Três Graças, na TV Globo. Aos domingos, o programa é exibido após o Fantástico.