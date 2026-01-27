Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete O POVO BBB 2026: quem sai hoje? Veja parcial atualizada

Segundo Paredão do BBB 26 reúne apenas participantes do Pipoca e tem disputa tranquila nas parciais da votação; confira os números
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao seu segundo momento decisivo nesta terça-feira, 27, com um Paredão formado exclusivamente por integrantes do grupo Pipoca. 

Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda e disputam a permanência na casa em uma votação marcada pelo equilíbrio e pela indefinição nas parciais.

Embora o voto oficial aconteça no gshow, as enquetes paralelas ajudam a medir a tendência do público. A mais recente enquete O POVO indica um cenário aberto, com possibilidade de mudanças até os instantes finais antes do anúncio do eliminado.

A seguir, saiba como foi o Paredão e confira a parcial para a próxima eliminação do BBB 26.

 

A definição da berlinda começou na sexta-feira, 23, durante a dinâmica das Caixas-Surpresa. Na ocasião, Alberto Cowboy e Brigido precisaram chegar a um acordo e acabaram apontando Leandro diretamente para o Paredão.

Em seguida, o líder da semana, Babu Santana, fez sua indicação e escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. A terceira posição foi definida na votação da casa, quando Brigido recebeu seis votos dos colegas e completou o trio emparedado.

Diferentemente do que ocorreu na semana anterior, não houve Prova Bate e Volta. Com isso, a formação do segundo Paredão permaneceu inalterada até a noite da eliminação.

O que aponta a enquete antes da eliminação

A enquete acompanhada pelo O POVO, que reúne quase 2 mil votos até a produção desta matéria, revela uma disputa concentrada principalmente em um participante.

As porcentagens não aparecem muito próximas, mantendo o resultado previsível.

Confira o resultado parcial da enqueteO POVO BBB 26

  • Matheus: 53,29%
  • Leandro: 25,25%
  • Brigido: 21,46%

Os números indicam que Matheus concentra a maioria dos votos. Brigido e Leandro, por sua vez, surgem com um percentual mais baixo, distante da disputa principal neste momento.

 

Paredão BBB 26: disputa segue indefinida

Mesmo com uma diferença grande em percentual entre os dois mais votados, qualquer mobilização de torcida nas próximas horas pode ser decisiva para alterar o desfecho da votação.

Apesar de aparecer com menor rejeição, Brigido ainda não está completamente fora do risco. A trajetória do BBB mostra que viradas podem acontecer, sobretudo em confrontos equilibrados como este.

O resultado oficial do segundo Paredão será divulgado por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo desta terça-feira, 27. O participante mais votado deixa o confinamento e, na sequência, participa do Bate-Papo BBB, onde comenta sua passagem pelo jogo e revê momentos marcantes da semana.

 >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

