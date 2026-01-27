Enquete O POVO BBB 2026: quem sai hoje? Veja parcial atualizada

Enquete O POVO BBB 2026: quem sai hoje? Veja parcial atualizadaSegundo Paredão do BBB 26 reúne apenas participantes do Pipoca e tem disputa tranquila nas parciais da votação; confira os números
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao seu segundo momento decisivo nesta terça-feira, 27, com um Paredão formado exclusivamente por integrantes do grupo Pipoca.
Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda e disputam a permanência na casa em uma votação marcada pelo equilíbrio e pela indefinição nas parciais.
Embora o voto oficial aconteça no gshow, as enquetes paralelas ajudam a medir a tendência do público. A mais recente enquete O POVO indica um cenário aberto, com possibilidade de mudanças até os instantes finais antes do anúncio do eliminado.
A seguir, saiba como foi o Paredão e confira a parcial para a próxima eliminação do BBB 26.
A definição da berlinda começou na sexta-feira, 23, durante a dinâmica das Caixas-Surpresa. Na ocasião, Alberto Cowboy e Brigido precisaram chegar a um acordo e acabaram apontando Leandro diretamente para o Paredão.
Em seguida, o líder da semana, Babu Santana, fez sua indicação e escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. A terceira posição foi definida na votação da casa, quando Brigido recebeu seis votos dos colegas e completou o trio emparedado.
Diferentemente do que ocorreu na semana anterior, não houve Prova Bate e Volta. Com isso, a formação do segundo Paredão permaneceu inalterada até a noite da eliminação.
O que aponta a enquete antes da eliminação
A enquete acompanhada pelo O POVO, que reúne quase 2 mil votos até a produção desta matéria, revela uma disputa concentrada principalmente em um participante.
As porcentagens não aparecem muito próximas, mantendo o resultado previsível.
Confira o resultado parcial da enqueteO POVO BBB 26
- Matheus: 53,29%
- Leandro: 25,25%
- Brigido: 21,46%
Os números indicam que Matheus concentra a maioria dos votos. Brigido e Leandro, por sua vez, surgem com um percentual mais baixo, distante da disputa principal neste momento.
Paredão BBB 26: disputa segue indefinida
Mesmo com uma diferença grande em percentual entre os dois mais votados, qualquer mobilização de torcida nas próximas horas pode ser decisiva para alterar o desfecho da votação.
Apesar de aparecer com menor rejeição, Brigido ainda não está completamente fora do risco. A trajetória do BBB mostra que viradas podem acontecer, sobretudo em confrontos equilibrados como este.
O resultado oficial do segundo Paredão será divulgado por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo desta terça-feira, 27. O participante mais votado deixa o confinamento e, na sequência, participa do Bate-Papo BBB, onde comenta sua passagem pelo jogo e revê momentos marcantes da semana.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4