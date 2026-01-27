Enquete O POVO BBB 2026: quem sai hoje? Veja parcial atualizada

Berlinda formada só por pipocas mostra equilíbrio às vésperas da eliminação / Crédito: Reprodução Gshow/Globo

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) chega ao seu segundo momento decisivo nesta terça-feira, 27, com um Paredão formado exclusivamente por integrantes do grupo Pipoca. Brigido, Leandro e Matheus estão na berlinda e disputam a permanência na casa em uma votação marcada pelo equilíbrio e pela indefinição nas parciais.

Embora o voto oficial aconteça no gshow, as enquetes paralelas ajudam a medir a tendência do público. A mais recente enquete O POVO indica um cenário aberto, com possibilidade de mudanças até os instantes finais antes do anúncio do eliminado.

Em seguida, o líder da semana, Babu Santana, fez sua indicação e escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. A terceira posição foi definida na votação da casa, quando Brigido recebeu seis votos dos colegas e completou o trio emparedado. Diferentemente do que ocorreu na semana anterior, não houve Prova Bate e Volta. Com isso, a formação do segundo Paredão permaneceu inalterada até a noite da eliminação. O que aponta a enquete antes da eliminação A enquete acompanhada pelo O POVO, que reúne quase 2 mil votos até a produção desta matéria, revela uma disputa concentrada principalmente em um participante.