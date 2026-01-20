Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Confira parcial atualizada

Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial atualizada mostra duelo acirrado

Com viradas de votos constantes, o resultado do primeiro Paredão do BBB 26 será divulgado hoje; veja chances entre Aline, Ana Paula e Milena
Júlia Honorato
Júlia Honorato
Marcando a primeira semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), entre conflitos e revelações, Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no Paredão. 

As participantes enfrentam a primeira berlinda da edição. Com reviravoltas constantes nos votos do público, o resultado é divulgado ao vivo, nesta terça-feira, 20.

Aberta desde domingo, as votações mostram uma disputa acirrada entre as participantes. Conforme as parciais das enquetes online, o resultado é imprevisível até os momentos finais que antecedem o anúncio oficial do reality.

A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão:

Enquete Uol BBB: parcial mostra disputa voto a voto

Aline Campos e Milena aparecem em constante alternância para eliminação. Ao longo do dia, as porcentagens que apontam para a rejeição viram de hora em hora, mas continuam com uma diferença quase mínima entre as sisters.

Segundo a enquete do Uol desta segunda-feira, Milena aparecia à frente, com 43,07% dos votos, enquanto Aline contava com 42,97%. 

O cenário aparece invertido no final da tarde, com a liderança de Aline, com 44,51%. Logo em seguida, aparece Milena, com 43,51% dos votos. 

Enquanto as participantes aparecem em alternância, Ana Paula Renault permanece com uma diferença maior, com 11,97%. Com isso, está com chances menores de eliminação do BBB 26.

Veja as porcentagens de cada uma na parcial da enquete Uol, atualizada com o total de 533.668 de votos até a produção desta matéria:

  • Aline Campos: 44,51%
  • Milena: 43,51%
  • Ana Paula Renault: 11,97%

BBB 26: como foi a formação do Paredão?

Embora o Paredão tenha sido fechado no domingo, a definição começou ainda na quinta-feira, 15, quando o Big Fone tocou na casa. Marcelo atendeu à ligação, garantiu imunidade e precisou indicar alguém diretamente para a berlinda, escolhendo Aline Campos.

Em resposta, Aline usou o direito ao Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão, dando início à formação antecipada da disputa pela permanência no jogo.

Na sexta-feira, 16, o líder da semana, Alberto Cowboy, definiu cinco nomes para o Na Mira do Líder. Após essa etapa, ele confirmou Milena como sua indicação direta ao Paredão.

No domingo, os votos no confessionário selaram a formação final. Marcelo e Sarah Andrade estavam imunes, assim como Chaiany, Gabriela, Matheus e Leandro, participantes vindos do Quarto Branco. Com 11 votos, Paulo Augusto acabou indo para a Prova Bate e Volta ao lado de Aline e Ana Paula.

O estudante de veterinária venceu a disputa e escapou da eliminação, confirmando o Paredão entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena.

Como votar no Paredão do BBB 26?

A votação oficial acontece por meio da conta Globo. Usuários já cadastrados podem acessar diretamente a página de votação com login e senha ou utilizando contas do Google ou Facebook.

Para novos cadastros, é necessário confirmar o e-mail e validar o número de telefone. Em alguns casos, o sistema pode solicitar CPF para avançar no processo.

Menores de idade entre 8 e 16 anos também podem votar, desde que tenham autorização de um responsável legal. A medida segue as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme orientação do Gshow.

Veja quem continua na casa do BBB 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

