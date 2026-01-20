Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Confira parcial atualizada

O resultado oficial do primeiro Paredão do BBB 26 será anunciado ao vivo, nesta terça-feira. A votação segue aberta no site oficial do reality até o momento do anúncio / Crédito: Reprodução/Gshow

Marcando a primeira semana do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), entre conflitos e revelações, Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no Paredão. As participantes enfrentam a primeira berlinda da edição. Com reviravoltas constantes nos votos do público, o resultado é divulgado ao vivo, nesta terça-feira, 20.

Aberta desde domingo, as votações mostram uma disputa acirrada entre as participantes. Conforme as parciais das enquetes online, o resultado é imprevisível até os momentos finais que antecedem o anúncio oficial do reality.

A seguir, saiba o resultado parcial atualizado da enquete e como foi a formação do paredão: Enquete Uol BBB: parcial mostra disputa voto a voto Aline Campos e Milena aparecem em constante alternância para eliminação. Ao longo do dia, as porcentagens que apontam para a rejeição viram de hora em hora, mas continuam com uma diferença quase mínima entre as sisters. Segundo a enquete do Uol desta segunda-feira, Milena aparecia à frente, com 43,07% dos votos, enquanto Aline contava com 42,97%.

O cenário aparece invertido no final da tarde, com a liderança de Aline, com 44,51%. Logo em seguida, aparece Milena, com 43,51% dos votos. Enquanto as participantes aparecem em alternância, Ana Paula Renault permanece com uma diferença maior, com 11,97%. Com isso, está com chances menores de eliminação do BBB 26. Veja as porcentagens de cada uma na parcial da enquete Uol, atualizada com o total de 533.668 de votos até a produção desta matéria:

Aline Campos: 44,51%

Milena: 43,51%

Ana Paula Renault: 11,97%

BBB 26: como foi a formação do Paredão? Embora o Paredão tenha sido fechado no domingo, a definição começou ainda na quinta-feira, 15, quando o Big Fone tocou na casa. Marcelo atendeu à ligação, garantiu imunidade e precisou indicar alguém diretamente para a berlinda, escolhendo Aline Campos. Em resposta, Aline usou o direito ao Contragolpe e puxou Ana Paula Renault para o Paredão, dando início à formação antecipada da disputa pela permanência no jogo.