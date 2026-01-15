Prova do Líder entra para a história do BBB; entenda

Primeira Prova do Líder do BBB 26 já entra para a história; entendaParticipantes fizeram história encarando 26 horas de resistência na Prova Líder, consolidando a prova como uma das mais intensas do BBB.
Após mais de 26 horas de resistência, a primeira Prova do Líder do BBB 26 chegou ao fim na madrugada desta quinta-feira, 15. Marcada por cantorias, crises de choro e até um bate-boca entre Sol Veiga e Milena, a dinâmica entrou para o top 4 das mais longas do programa.
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach foram os últimos participantes no Provódromo disputando a liderança. Na reta final, os dois chegaram a chorar e fazer dancinhas.
Qual dos dois resistiu mais em cima do trampolim? A seguir, veja como foi a primeira Prova do Líder do BBB 26.
Como foi a primeira Prova do Líder do BBB 26?
No segundo dia de confinamento, os brothers entraram no Provódromo da primeira Prova do Líder da edição. Cada jogador ficou posicionado em um trampolim, em uma piscina de cheia de bolinhas e cartões com imagens de produtos.
Ao toque da campainha, os participantes caiam na piscina para escolher um produto. Em seguida, tinham que posicionar o catão em um nicho. Depois, um produto da caixa era sorteado.
O participante que escolheu um cartão com o mesmo produto sorteado vencia a rodada. Já nas eliminatórias, o vencedor da respectiva rodada ganhava um descanso e retirava um jogador da disputa.
Na manhã deste quarta-feira, 14, Henri Carelli convulsionou durante a Prova, por volta das 7h, e precisou ser socorrido. Após desistências e eliminações, a Prova chegou ao fim.
O último a deixar o Provódromo foi Alberto Cowboy. Antes dele, Jonas havia desistido da disputa. “Eu vou descer aqui. Essa prova aqui é tua. Eu não vou conseguir chegar de manhã. Estou com dor”, disse ao sair da plataforma.
Briga entre Sol Veiga e Milena agita o BBB 26
Durante a Prova, Milena e Sol Veiga discutiram por causa do emoji de planta que a Veterana deu para a Pipoca na dinâmica do Queridômetro.
Na ocasião, Milena falou que prefere não saber quem deu cada emoji, pois leva para o pessoal. “Estou falando sério. Fiquei sabendo da sua. Você me contou, mas não era para ter contado”, diz.
As sisters seguiram discutindo durante a madrugada. Veiga criticou a estratégia da colega e a culpou pela eliminação e Pedro.
“Você fala tanto, que coitado do menino, saiu por causa de você. Olha só. Que situação”, apontou a Veterana. Milena reconhece o erro e disse que não iria discutir.
Prova do Líder: quem eliminou quem?
Brigido venceu a 1ª rodada e escolheu eliminar Ana Paula Renault da Prova. O manauara, no entanto, foi eliminado logo em seguida após tropeçar.
O terceiro a deixar a disputa foi Juliano Floss, eliminado por Jordana. Em conversa com Henri Castelli, a sister revelou que o requisito eliminatório foi quem estava interagindo menos. O tiktoker, no entanto, não levou na esportiva.
“Jordana vai se ver comigo, eu estava mesmo precisando de um alvo. Agora vou perseguir essa menina nesse programa. Estou nem aí”, disparou Juliano enquanto entrava na casa.
Em sequência:
- Pedro se distraiu durante a dinâmica e saiu da Prova;
- Solange desistiu por falta de água;
- Samira foi eliminada;
- Jonas escolheu Paulo Augusto para sair;
- Aline desistiu da dinÂmica;
- Milena errou o tempo da dinâmica e foi eliminada;
- Marcelo, Sol e Maxine desistiram;
- Jordana e Babu foram eliminados;
- Breno, Sarah e Marcinele desisitiram da disputa;
- Após 23 horas, Edilson também desistiu.
BBB 26 tem crises de choro após a Prova do Líder
A primeira Prova do Líder foi também um teste emocional. Pedro foi o quarto eliminado e chorou na parte externa da casa, lamentando por perder a prova.
“Às vezes precisava acontecer isso porque eu estava muito soberbo, mas não era soberba. Era confiança. Eu sabia que era a oportunidade da minha vida”, diz pedindo desculpas à família.
Milena também foi as lágrimas após errar o tempo de pular da plataforma e ser a oitava eliminada. "Aguentei até agora de manhã, não estou com sono, não estou com fome, queria nem ir ao banheiro. Queria ganhar, todo mundo queria", desabafou ela, sendo consolada por Juliano.