Prova do Líder entra para a história do BBB; entenda

Primeira Prova do Líder chegou ao fim após 26 horas; veja como foi / Crédito: Divulgação / Globo

Após mais de 26 horas de resistência, a primeira Prova do Líder do BBB 26 chegou ao fim na madrugada desta quinta-feira, 15. Marcada por cantorias, crises de choro e até um bate-boca entre Sol Veiga e Milena, a dinâmica entrou para o top 4 das mais longas do programa. Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach foram os últimos participantes no Provódromo disputando a liderança. Na reta final, os dois chegaram a chorar e fazer dancinhas.

O participante que escolheu um cartão com o mesmo produto sorteado vencia a rodada. Já nas eliminatórias, o vencedor da respectiva rodada ganhava um descanso e retirava um jogador da disputa. Na manhã deste quarta-feira, 14, Henri Carelli convulsionou durante a Prova, por volta das 7h, e precisou ser socorrido. Após desistências e eliminações, a Prova chegou ao fim. O último a deixar o Provódromo foi Alberto Cowboy. Antes dele, Jonas havia desistido da disputa. “Eu vou descer aqui. Essa prova aqui é tua. Eu não vou conseguir chegar de manhã. Estou com dor”, disse ao sair da plataforma.

Briga entre Sol Veiga e Milena agita o BBB 26 Durante a Prova, Milena e Sol Veiga discutiram por causa do emoji de planta que a Veterana deu para a Pipoca na dinâmica do Queridômetro. Na ocasião, Milena falou que prefere não saber quem deu cada emoji, pois leva para o pessoal. "Estou falando sério. Fiquei sabendo da sua. Você me contou, mas não era para ter contado", diz.