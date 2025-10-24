Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após 5ª eliminação

Com votação recorde da temporada, a quinta Roça de A Fazenda 17 terminou com a eliminação de Nizam Hayek. Saiba quem é o favorito do reality. / Crédito: Reprodução/R7

A Fazenda 17: como foi a eliminação A quinta Roça de A Fazenda 17 ficou marcada pela eliminação de Nizam Hayek, que recebeu apenas 18,57% dos votos para permanecer no reality rural. A saída do ator emocionou os colegas de confinamento e movimentou as redes sociais, gerando intensa repercussão entre os fãs do programa. O embate entre Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis foi acompanhado de perto pelos telespectadores. A apresentadora Adriane Galisteu destacou o desempenho de cada participante: Nizam pela coragem de encarar mais um reality, Saory por resistir às críticas de Matheus Martins e Tamires pela força emocional. Ao fim do discurso, Tamires foi a primeira salva, seguida pela eliminação de Nizam.

