Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após 5ª eliminação

Enquete Uol A Fazenda 17: veja agora quem é o favorito após 5ª eliminaçãoApós votação recorde e saída emocionante, enquete Uol revela quem são os favoritos do público para vencer o reality rural. Saiba como foi a 5ª Roça e veja porcentagens
Com a saída de Nizam Hayek, A Fazenda 17 viveu uma das noites mais intensas da temporada. Após a quinta eliminação, a nova parcial da enquete Uol mostra quem são os peões mais queridos do público e como o jogo pode mudar nos próximos dias.
A Fazenda 17: como foi a eliminação
A quinta Roça de A Fazenda 17 ficou marcada pela eliminação de Nizam Hayek, que recebeu apenas 18,57% dos votos para permanecer no reality rural.
A saída do ator emocionou os colegas de confinamento e movimentou as redes sociais, gerando intensa repercussão entre os fãs do programa.
O embate entre Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis foi acompanhado de perto pelos telespectadores.
A apresentadora Adriane Galisteu destacou o desempenho de cada participante: Nizam pela coragem de encarar mais um reality, Saory por resistir às críticas de Matheus Martins e Tamires pela força emocional. Ao fim do discurso, Tamires foi a primeira salva, seguida pela eliminação de Nizam.
5ª Roça: recorde de votos e madrugada movimentada
Com mais de 100 milhões de votos registrados, a Roça teve a maior participação popular da temporada.
A eliminação de Nizam surpreendeu parte do público e mudou a configuração do jogo. Na sede, os peões reagiram com lágrimas, abraços e estratégias repensadas para as próximas semanas.
Favoritos do público após a quinta eliminação em A Fazenda 17
Após a saída de Nizam, a enquete Uol aponta Yoná Sousa como a grande favorita até o momento, com 27,2% dos votos.
Logo atrás, Rayane Figliuzzi aparece com 25,62%, e Tamires Assis completa o top 3 com 23,63%.
Entre os menos votados estão Shia Phoenix, Toninho Tornado e Martina Sanzi, todos com menos de 0,1% das intenções de voto. A disputa segue acirrada e pode mudar com as próximas dinâmicas do jogo.
A seguir, confira todas as porcentagens:
A Fazenda 17: quem é o favorito agora?
- Yoná Sousa – 27,2%
- Rayane Figliuzzi – 25,62%
- Tamires Assis – 23,63%
- Saory Cardoso – 9,39%
- Dudu Camargo – 4,18%
- Wallas Arrais – 4,01%
- Matheus Martins – 2,28%
- Carol Lekker – 0,99%
- Michelle Barros – 0,67%
- Duda Wendling – 0,58%
- Walério Araújo – 0,44%
- Maria Caporusso – 0,26%
- Luiz Mesquita – 0,15%
- Creo Kellab – 0,12%
- Toninho Tornado – 0,12%
- Will Guimarães – 0,12%
- Fabiano Moraes – 0,09%
- Kathy Maravilha – 0,09%
- Martina Sanzi – 0,03%
- Shia Phoenix – 0,03%
Onde assistir a A Fazenda 17
A Fazenda 17 é transmitida de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 16h, na Record TV. Para quem prefere acompanhar 24 horas por dia, o Record Plus oferece acesso exclusivo com até 80 câmeras simultâneas.
Já no YouTube oficial, estão disponíveis os melhores momentos e cortes dos episódios mais comentados.
A Fazenda 17: veja programação de cada dia, de segunda a domingo
A Fazenda 17: saiba como assistir ao vivo na TV e online
A Fazenda: quais ex-participantes já morreram? Relembre
Enquete A Fazenda: quem é seu campeão favorito de todas as edições?
A Fazenda: relembre em vídeos as principais brigas do reality