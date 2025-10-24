Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após 5ª eliminação

Enquete Uol A Fazenda 17: veja agora quem é o favorito após 5ª eliminação

Após votação recorde e saída emocionante, enquete Uol revela quem são os favoritos do público para vencer o reality rural. Saiba como foi a 5ª Roça e veja porcentagens
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Com a saída de Nizam Hayek, A Fazenda 17 viveu uma das noites mais intensas da temporada. Após a quinta eliminação, a nova parcial da enquete Uol mostra quem são os peões mais queridos do público e como o jogo pode mudar nos próximos dias.

A Fazenda 17: como foi a eliminação

A quinta Roça de A Fazenda 17 ficou marcada pela eliminação de Nizam Hayek, que recebeu apenas 18,57% dos votos para permanecer no reality rural.

A saída do ator emocionou os colegas de confinamento e movimentou as redes sociais, gerando intensa repercussão entre os fãs do programa.

O embate entre Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis foi acompanhado de perto pelos telespectadores.

A apresentadora Adriane Galisteu destacou o desempenho de cada participante: Nizam pela coragem de encarar mais um reality, Saory por resistir às críticas de Matheus Martins e Tamires pela força emocional. Ao fim do discurso, Tamires foi a primeira salva, seguida pela eliminação de Nizam.

5ª Roça: recorde de votos e madrugada movimentada

Com mais de 100 milhões de votos registrados, a Roça teve a maior participação popular da temporada.

A eliminação de Nizam surpreendeu parte do público e mudou a configuração do jogo. Na sede, os peões reagiram com lágrimas, abraços e estratégias repensadas para as próximas semanas.

Favoritos do público após a quinta eliminação em A Fazenda 17

Após a saída de Nizam, a enquete Uol aponta Yoná Sousa como a grande favorita até o momento, com 27,2% dos votos.

Logo atrás, Rayane Figliuzzi aparece com 25,62%, e Tamires Assis completa o top 3 com 23,63%.

Entre os menos votados estão Shia Phoenix, Toninho Tornado e Martina Sanzi, todos com menos de 0,1% das intenções de voto. A disputa segue acirrada e pode mudar com as próximas dinâmicas do jogo.

A seguir, confira todas as porcentagens:

A Fazenda 17: quem é o favorito agora?

  1. Yoná Sousa – 27,2%
  2. Rayane Figliuzzi – 25,62%
  3. Tamires Assis – 23,63%
  4. Saory Cardoso – 9,39%
  5. Dudu Camargo – 4,18%
  6. Wallas Arrais – 4,01%
  7. Matheus Martins – 2,28%
  8. Carol Lekker – 0,99%
  9. Michelle Barros – 0,67%
  10. Duda Wendling – 0,58%
  11. Walério Araújo – 0,44%
  12. Maria Caporusso – 0,26%
  13. Luiz Mesquita – 0,15%
  14. Creo Kellab – 0,12%
  15. Toninho Tornado – 0,12%
  16. Will Guimarães – 0,12%
  17. Fabiano Moraes – 0,09%
  18. Kathy Maravilha – 0,09%
  19. Martina Sanzi – 0,03%
  20. Shia Phoenix – 0,03%

Onde assistir a A Fazenda 17

A Fazenda 17 é transmitida de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 16h, na Record TV. Para quem prefere acompanhar 24 horas por dia, o Record Plus oferece acesso exclusivo com até 80 câmeras simultâneas.

Já no YouTube oficial, estão disponíveis os melhores momentos e cortes dos episódios mais comentados.

