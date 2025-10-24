Com votação recorde, veja quem saiu ontem de A Fazenda 17

A 5ª eliminação de A fazenda 17 foi anunciada nesta quinta-feira, 23 de outubro; Nizam se despede do reality / Crédito: Reprodução/Instagram @afazendarecord

Com votação recorde da temporada, a quinta Roça de A Fazenda 17 terminou com a eliminação de Nizam Hayek, que recebeu apenas 18,57% dos votos para permanecer no reality rural. A saída do ator chocou os peões foi marcada por emoção, choro e tensão entre os peões, movimentando a casa e as redes sociais.

Em seguida, Michelle Barros revelou o conteúdo do pergaminho laranja. A jornalista teve que escolher dois peões da baia para ficarem disponíveis na votação cara a cara, optando por Rayane Figliuzzi e Duda Wendling. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Já Shia, com o poder branco, leu em voz alta: “Imunize um peão à votação cara a cara e o outro ao Resta Um.” Ele garantiu imunidade a si mesmo na votação e blindou Michelle do Resta Um.