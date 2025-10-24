Com votação recorde, veja quem saiu ontem de A Fazenda 17

Com votação recorde, veja quem saiu ontem de A Fazenda 17A quinta Roça da temporada teve emoção, desabafo e lágrimas; Nizam deixa A Fazenda com 18,57% dos votos, enquanto Tamires e Saory seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões
Com votação recorde da temporada, a quinta Roça de A Fazenda 17 terminou com a eliminação de Nizam Hayek, que recebeu apenas 18,57% dos votos para permanecer no reality rural.
A saída do ator chocou os peões foi marcada por emoção, choro e tensão entre os peões, movimentando a casa e as redes sociais.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada
A definição da Roça começou na noite de terça-feira, 21, em uma dinâmica repleta de reviravoltas e estratégias. Shia Phoenix, vencedor da Prova de Fogo, foi chamado por Adriane Galisteu para escolher os poderes do lampião.
O ator ficou com o pergaminho branco e entregou o laranja para Michelle Barros.
O fazendeiro da semana, Matheus Martins, iniciou as indicações e escolheu Saory para ocupar o primeiro banquinho da Roça.
Em seguida, Michelle Barros revelou o conteúdo do pergaminho laranja. A jornalista teve que escolher dois peões da baia para ficarem disponíveis na votação cara a cara, optando por Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.
Já Shia, com o poder branco, leu em voz alta: “Imunize um peão à votação cara a cara e o outro ao Resta Um.” Ele garantiu imunidade a si mesmo na votação e blindou Michelle do Resta Um.
Durante a votação da sede, o ex-BBB Nizam Hayek foi o mais votado, recebendo 11 votos dos colegas. Como resultado, ele se tornou o segundo peão na berlinda e teve o direito de puxar alguém da baia. Sua escolha foi Michelle Barros, que ocupou o terceiro banquinho.
Por fim, Tamires Assis sobrou no Resta Um, completando o quarteto da Roça. Ela ainda vetou Nizam da Prova do Fazendeiro, garantindo que o ex-BBB estivesse automaticamente na zona de risco.
Eliminação agita a madrugada na sede de A Fazenda 17
Na noite dessa quinta-feira, 23, Adriane Galisteu comandou o momento decisivo entre Nizam Hayek, Saory Cardoso e Tamires Assis.
A apresentadora destacou que esta roça foi recorde de votação. Na hora da eliminação, iniciou o discurso falando que o trio se mostrou no jogo:
Nizam por enfrentar mais um reality show; Saory por aguentar os apontamentos de Matheus no deboche; e Tamires pela coragem de ter seus limites testados no jogo.
Com suspense e discurso afiado, Galisteu anunciou Tamires como a primeira salva da Roça. Dudu Camargo e Yoná comemoraram o retorno da roceira, o restante da casa ficou me silêncio.
Logo depois, veio o desfecho: Nizam é o quinto eliminado da temporada.
A Fazenda 17: onde assistir ao programa
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV. Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.