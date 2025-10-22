‘A Fazenda’: Gaby Spanic admite agressão proposital a Tamires

‘A Fazenda’: Gaby Spanic admite agressão proposital para sair do jogoA atriz Gaby Spanic afirmou ter agredido propositalmente a participante Tamires, por ver na expulsão uma forma de deixar o reality
Após ter sido expulsa do reality show “A Fazenda 17” na noite deste domingo, 19, a atriz Gabriela Spanic revelou o que motivou a agressão que cometeu.
Em entrevista concedida ao programa “Hoje em Dia”, na TV Record, a ex-peoa confirmou que a agressão à colega Tamires Assis foi proposital, uma vez que o tapa no rosto da colega forçaria sua saída do reality show.
“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência, nem para a Tamires, nem para mim!”, declarou a atriz, chamada pelos fãs de Gaby.
Na cena transmitida no domingo, Gaby se virou para Tamires e pediu que ela batesse em seu rosto, mas a colega se recusou.
Então, ela bateu no rosto de Tamires. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, provocou, ignorando a regra do reality show.
Durante a entrevista concedida nesta terça-feira, 21, a atriz frisou que não suportava mais a “violência e a energia pesada” do ambiente do confinamento e que viu na atitude extrema que tomou uma forma de protesto contra o comportamento de algumas confinadas.
Contudo, a atriz venezuelana, famosa no Brasil desde a exibição da novela mexicana "A Usurpadora", negou ter se arrependido de participar do reality show.
“É um experimento social muito importante. Eu sei que é um dinheiro legal, todos sonhamos com esse prêmio, mas a dignidade não tem preço. Não pensava que seria tão difícil, tão ruim. Dei o melhor de mim, não estava atuando. Agradeço muito ao convite. Nunca tive problema com a produção, só com os peões”, afirmou Spanic.
Relembre a expulsão de Gaby Spanic em ‘A Fazenda 17’
Na dinâmica realizada neste domingo, 19, a atriz classificou Tamires como alguém que “deveria se apresentar ao jogo”, seguindo as diretrizes da competição.
“Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas”, iniciou Gaby em discurso.
Ela prosseguiu: “Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência.”
Ainda em forma de protesto, a atriz discursou antes da agressão: “Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam”, acrescentou.
Os outros peões alertaram: “Vai dar expulsão, gente, não pode!”.
Em seguida, Gaby chamou a produção do programa e anunciou sua desistência. “Eu desisto. Não compartilho desse jogo sujo. Não suporto mais violência”, admitiu.
Spanic acrescentou: “São muitas cobras. Produção, por favor. Eu desisto”. Ao final, a atriz deixou o local onde estava acontecendo a dinâmica.
(Colaborou Bianca Raynara/Especial O POVO)
