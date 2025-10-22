‘A Fazenda’: Gaby Spanic admite agressão proposital a Tamires

A atriz Gaby Spanic afirmou ter agredido propositalmente a participante Tamires, por ver na expulsão uma forma de deixar o reality / Crédito: Record/Reprodução

Após ter sido expulsa do reality show “A Fazenda 17” na noite deste domingo, 19, a atriz Gabriela Spanic revelou o que motivou a agressão que cometeu. Em entrevista concedida ao programa “Hoje em Dia”, na TV Record, a ex-peoa confirmou que a agressão à colega Tamires Assis foi proposital, uma vez que o tapa no rosto da colega forçaria sua saída do reality show.

“Foi proposital, era a única maneira de sair. Pela minha saúde mental, eu não aguentava mais violência, nem para a Tamires, nem para mim!”, declarou a atriz, chamada pelos fãs de Gaby. Na cena transmitida no domingo, Gaby se virou para Tamires e pediu que ela batesse em seu rosto, mas a colega se recusou. Então, ela bateu no rosto de Tamires. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, provocou, ignorando a regra do reality show. Durante a entrevista concedida nesta terça-feira, 21, a atriz frisou que não suportava mais a “violência e a energia pesada” do ambiente do confinamento e que viu na atitude extrema que tomou uma forma de protesto contra o comportamento de algumas confinadas.

Contudo, a atriz venezuelana, famosa no Brasil desde a exibição da novela mexicana "A Usurpadora", negou ter se arrependido de participar do reality show. “É um experimento social muito importante. Eu sei que é um dinheiro legal, todos sonhamos com esse prêmio, mas a dignidade não tem preço. Não pensava que seria tão difícil, tão ruim. Dei o melhor de mim, não estava atuando. Agradeço muito ao convite. Nunca tive problema com a produção, só com os peões”, afirmou Spanic. Relembre a expulsão de Gaby Spanic em ‘A Fazenda 17’ Na dinâmica realizada neste domingo, 19, a atriz classificou Tamires como alguém que “deveria se apresentar ao jogo”, seguindo as diretrizes da competição.

“Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas”, iniciou Gaby em discurso. Ela prosseguiu: “Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência.” Ainda em forma de protesto, a atriz discursou antes da agressão: “Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam”, acrescentou.