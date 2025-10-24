Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o mais rejeitado após 5ª Roça?

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é agora o mais rejeitado após 5ª eliminação?Após a saída de Nizam Hayek, pesquisa revela quem tem menos apoio do público e quais peões correm risco nas próximas Roças do reality rural
Depois da quinta eliminação de A Fazenda 17, a enquete Uol mostra quem segue firme no jogo e quem está entre os menos queridos do público.
A votação recorde da temporada confirmou o favoritismo de alguns participantes e evidenciou os peões com os menores índices de aprovação.
A Fazenda 17: como foi a eliminação
A quinta Roça de A Fazenda 17 ficou marcada pela eliminação de Nizam Hayek, que recebeu apenas 18,57% dos votos para permanecer no reality rural.
A saída do ator emocionou os colegas de confinamento e movimentou as redes sociais, gerando intensa repercussão entre os fãs do programa.
O embate entre Nizam, Saory Cardoso e Tamires Assis foi acompanhado de perto pelos telespectadores.
A apresentadora Adriane Galisteu destacou o desempenho de cada participante: Nizam pela coragem de encarar mais um reality, Saory por resistir às críticas de Matheus Martins e Tamires pela força emocional. Ao fim do discurso, Tamires foi a primeira salva, seguida pela eliminação de Nizam.
5ª Roça: recorde de votos e madrugada movimentada
Com mais de 100 milhões de votos registrados, a Roça teve a maior participação popular da temporada.
A eliminação de Nizam surpreendeu parte do público e mudou a configuração do jogo. Dentro da sede, os peões reagiram com lágrimas, abraços e estratégias repensadas para as próximas semanas.
A Fazenda 17: quem é o mais rejeitado após a 5ª Roça
Mesmo a pesquisa da Uol medindo o favoritismo, é possível identificar os peões menos apoiados, aqueles que aparecem nas últimas posições do ranking.
Segundo a enquete, Shia Phoenix, Martina Sanzi, Kathy Maravilha, Fabiano Moraes, Toninho Tornado e Will Guimarães aparecem com menos de 0,1% das intenções de voto, sendo atualmente os mais rejeitados pelo público.
Esses participantes têm enfrentado dificuldade para conquistar o público, seja por pouca exposição nas dinâmicas ou por falta de alianças fortes no jogo. Por outro lado, nomes como Yoná Sousa, Rayane Figliuzzi e Tamires Assis seguem no topo das preferências, mostrando um jogo mais sólido e com boa imagem fora da sede.
A Fazenda 17: quem são os favoritos
De acordo com a enquete Uol, Yoná Sousa lidera com 27,2% dos votos, seguida de Rayane Figliuzzi com 25,62% e Tamires Assis com 23,63%.
Juntas, as três concentram mais de 75% das intenções, mostrando que o público já tem suas apostas definidas.
Na ponta oposta, Shia Phoenix aparece como o nome mais rejeitado até o momento, com apenas 0,03% da preferência popular.
Outros peões como Martina Sanzi, Toninho Tornado e Will Guimarães também enfrentam rejeição semelhante, o que pode influenciar suas chances nas próximas Roças.
A seguir, confira todas as porcentagens:
Quem é o favorito agora?
- Yoná Sousa – 27,2%
- Rayane Figliuzzi – 25,62%
- Tamires Assis – 23,63%
- Saory Cardoso – 9,39%
- Dudu Camargo – 4,18%
- Wallas Arrais – 4,01%
- Matheus Martins – 2,28%
- Carol Lekker – 0,99%
- Michelle Barros – 0,67%
- Duda Wendling – 0,58%
- Walério Araújo – 0,44%
- Maria Caporusso – 0,26%
- Luiz Mesquita – 0,15%
- Creo Kellab – 0,12%
- Toninho Tornado – 0,12%
- Will Guimarães – 0,12%
- Fabiano Moraes – 0,09%
- Kathy Maravilha – 0,09%
- Martina Sanzi – 0,03%
- Shia Phoenix – 0,03%
Onde assistir A Fazenda 17
A Fazenda 17 é transmitida de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 16h, na Record TV. Para quem prefere acompanhar 24 horas por dia, o Record Plus oferece acesso exclusivo com até 80 câmeras simultâneas.
Já no YouTube oficial, estão disponíveis os melhores momentos e cortes dos episódios mais comentados.