Enquete A Fazenda 17: quem deve ser o 1º a sair? Veja votação

Enquete indica peão mais rejeitado na 1ª semana do reality A Fazenda. Vote em quem deve ser o primeiro eliminado e veja como está a votação parcial

A Fazenda 17 mal começou, mas o público já se movimenta para opinar sobre os rumos do reality rural da Record. A primeira roça da temporada ainda está se formando, mas enquetes já apontam quem deve ser o primeiro eliminado da edição.

Enquete A Fazenda 17: quem deve ser o 1º eliminado a sair? Veja votação parcial

Vote na enquete abaixo e veja votação atualizada de quem deve ser o primeiro eliminado da edição.

Enquete A Fazenda 17: como funciona a votação oficial?

A votação que define quem sai de A Fazenda 17 é feita exclusivamente pelo site R7.com. Ao contrário do Big Brother Brasil, o voto na Fazenda é para quem deve ficar no programa, e não para quem deve sair. A enquete mencionada nesta matéria é apenas indicativa, sem influência direta no resultado oficial.

A primeira eliminação da temporada está prevista para ocorrer nesta quinta-feira, 18, durante a edição ao vivo do programa. Antes disso, os peões enfrentam a formação da roça e a prova do fazendeiro, que pode alterar a configuração dos indicados.

A enquete é aberta ao público e pode ser votada quantas vezes quiser. Embora não interfira no jogo, ela serve como termômetro da popularidade dos participantes nas redes sociais e nos portais de entretenimento.